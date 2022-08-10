Merlion и CSBI подписали новое дистрибьюторское соглашение

Merlion и CSBI («Компьютерные системы для бизнеса»), российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов, подписавшие эксклюзивное дистрибьюторское соглашение в октябре 2020 г., сообщили о пролонгации сотрудничества и подписании нового соглашения.

В своем партнерском канале Merlion продолжит продвигать платформу интеллектуальной автоматизации процессов Roomy bots – российское решение, включающее в себя функциональность выявления и анализа рутинных операций для последующей роботизации, а также BPM для управления процессами. Решение обладает функциональностью, сопоставимой с мировыми RPA-вендорами, утверждают в Merlion. Платформа работает 24/7 и не допускает ошибок, освобождает сотрудников от выполнения часто повторяющихся и рутинных задач, позволяет сократить операционные издержки организации, а также повысить скорость и качество работы сотрудников за счет роботизации процессов.

Область применения продуктов и решений CSBI не ограничена: они обладают гибкостью, позволяющей удовлетворять требованиям различных сфер деятельности, и одинаково успешно внедряются как в финансах, так и в страховании, ритейле, недвижимости, медицинских учреждениях, телекоммуникационных компаниях, транспортной и других сферах.

Платформа Roomy bots включена в реестр российского ПО под №7548. Имеет все необходимые лицензии и сертификаты.

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«Наше сотрудничество с CSBI в части продвижения Roomy bots ждёт новый виток развития. Ситуация для популяризации и повсеместного внедрения отечественных программных решений сейчас очень благоприятная. Мы видим хорошие перспективы, – отметил Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем, компания Merlion. – Партнеров-системных интеграторов будем знакомить с продуктом, намерены помогать им в их проектной деятельности».