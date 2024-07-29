Разделы

Бизнес Кадры
|

«Р7-Офис» возглавил Евгений Шелковников

Новым генеральным директором российской компании-разработчика офисного ПО «Р7-Офис» стал Евгений Шелковников. Об этом CNews сообщил представитель компании. В новой должности Евгений будет отвечать за стратегическое развитие и масштабирование бизнеса.

«Мы будем следовать выбранному курсу и предоставлять клиентам «Р7» наилучшие редакторы для работы с документами. Моя задача — поддержать бурное развитие компании, которое продолжается последние годы благодаря команде Р7 и усилиям широкой сети наших партнеров. В роли генерального директора я сосредоточусь на совершенствовании бизнес-процессов, работе с цифровыми платформами и новыми сегментами рынка для дальнейшего роста и успеха нашей компании», — сказал генеральный директор «Р7-Офис» Евгений Шелковников.

На посту генерального директора Евгений сменил Наталию Агафонову, которая остается членом совета директоров компании.

По итогам 2023 г. выручка разработчика офисного ПО АО «Р7» составила 2,84 млрд руб., увеличившись на 88,2% по отношению к 2022 г.

Евгений Шелковников – профессиональный управленец, работает на руководящих позициях в сфере ИТ, связи и телекоммуникаций более 15 лет.

В 2001 г. окончил Финансовый университет при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит».

До прихода в «Р7» с 2021 г. возглавлял компанию Docrobot — одного из крупнейших операторов электронного документооборота и B2B SaaS решений для ритейла в России и странах СНГ. С 2016 г. был финансовым директором этой компании, а ранее — финансовым директором оператора беспроводной связи для В2В — компании «Энфорта».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Российские компании все чаще атакуют мошенники, притворяющиеся госструктурами

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Американскому ИТ-шнику родом из Китая грозят 15 лет за шпионаж в пользу Пекина

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

SAP увольняет 10 тысяч сотрудников

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор Hisense RQ760N4IF1: холодильник будущего с интеллектуальными функциями

9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM

Обзор Acer Predator Orion X POx-950: компактный игровой ПК «под ключ»

Показать еще

Наука

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024