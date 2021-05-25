Р7-Офис запустил электронный офис для малого бизнеса

«Р7-Офис» запустил электронный офис под ключ для компаний сегмента малого бизнеса.

Открывая бизнес, компания сталкивается с необходимостью принимать решения по целому ряду вопросов, начиная от регистрации электронной почты, выбора CRM, программ для ведения отчетности, коммуникаций с сотрудниками и клиентами, до работы с документами, хранения и защите данных.

Необходимость приобретения широкого и разрозненного пакета решений под каждую отдельную задачу приводит к повышенным тратам, несовместимости ПО друг с другом и сложностям в развертывании и использовании, а также проблемам с безопасностью.

«Р7-Офис» предлагает решение, которое закрывает потребности малого и среднего бизнеса в организации работы. Пакет включает все необходимое: редакторы текстов, таблиц и презентаций, почтовый сервер, систему электронного документооборота, CRM, мессенджер с возможностями видеоконференцсвязи, календарь, средства просмотра изображений и видео, платформу для построения корпоративной соцсети и другие компоненты. Все это доступно также в режиме совместной работы с разграничением прав доступа.

При этом «Р7-Офис» предоставляет различные варианты использования: можно пользоваться облачной версией на сервере «Р7-Офис; подключать сторонние хранилища; скачивать решение на собственную инфраструктуру.

Также доступны бесплатные мобильные приложения.

«Р7-Офис» полностью совместим со всеми популярными операционными системами и форматами файлов.

В этом решении особое внимание разработчики уделили безопасности данных. Помимо разграничения прав доступа в офисном пакете используется двухфакторная аутентификация, хеширование паролей с алгоритмом PBKDF2 и др.

Компании численностью до 100 человек могут скачать с сайта полную версию решения и бесплатно пользоваться ей до трех месяцев. При этом дальнейшая покупка решения обойдется дешевле использования зарубежных аналогов.

«Только за прошедшие месяцы 2021 г. в России было зарегистрировано более 77 тыс. юридических лиц и более 260 тыс. индивидуальных предпринимателей. Все они столкнулись с необходимостью поиска и выбора качественного и доступного решения, которое закрыло бы все их потребности в работе электронного офиса. Им, как и крупным компаниям, нужны удобные и простые в развертывании и использовании программы для составления документов, коммуникаций и управления проектами. Именно поэтому мы сделали электронный офис отдельным решением для малого и среднего бизнеса», – пояснила генеральный директор разработчика «Р7-Офис» Наталия Агафонова.