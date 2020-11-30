Федеральное казначейство переходит на «Р7-Офис»

Федеральное казначейство реализовало проект по импортозамещению офисного программного обеспечения. Отечественным пакетом «Р7-Офис. Профессиональный» обеспечены более 30 тыс. рабочих мест. Интеграция, тестирование и поддержка софта в федеральном ведомстве осуществлялись специалистами компаний «Ланит» и НКТ (разработчик «Р7-Офис»).

Лицензии в Федеральное казначейство были переданы в начале 2020 года Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в рамках централизованной закупки по Постановлению №658 от 8 июня 2018 г.

Согласно «дорожной карте» проекта Федеральное казначейство предварительно провело исследование в части возможности работы информационных систем со всеми отечественными офисными пакетами, включенными в реестр отечественного ПО. После передачи лицензий были начаты работы по установке офисного пакета «Р7-Офис» на все участвующие в проекте автоматизированные рабочие места.

В ходе мероприятий по «дорожной карте» ключевыми специалистами Федерального казначейства и «Ланит» было проведено двухуровневое тестирование продукта: на корректность отображения и работы с документами в «Р7-Офис», созданными в MS Office, и на совместимость при работе с информационными системами. В процессе внедрения был проведен аудит всех информационных систем (20 различных систем, включая ГИС) и оценка влияния смены офисного пакета в разрезе выполняемых ими функций. По результатам аудита и тестирования были получены планы доработок как офисного пакета, так и незначительных доработок части информационных систем. Разработчик «Р7-Офис» оперативно выполнил все необходимые доработки, и это позволило в короткие сроки перейти к эксплуатации. При этом было принято решение оставить в старом формате небольшое количество форм документов, созданных с помощью макросов MS Office, и перенести работу с ними в «Р7-Офис» дополнительно по мере конвертации макросов.

В результате обеспечена совместимость информационных систем с офисным пакетом «Р7-Офис» и возможность использовать отечественный офисный пакет на более 30 тыс. рабочих мест пользователей по всем регионам России.

Заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Албычев сказал: «Федеральное казначейство нацелено на максимальное выполнение утвержденных Правительством РФ планов по импортозамещению и переход в работе с документами на отечественные офисные продукты — это один из важных этапов по реализации нашей «дорожной карты». Смена офисного пакета — это комплексная задача, затрагивающая все системы и всех сотрудников Федерального казначейства. Благодаря слаженной работе команды наших ИТ-специалистов, оперативности обратной связи от вендора ПО и экспертизе по внедрению офисных пакетов интегратора нам удалось успешно реализовать запланированные мероприятия по данному проекту».

Директор департамента систем управления документами группы компаний «Ланит» Александр Родионов отметил: «В рамках проекта в Федеральном казначействе была успешно апробирована методика перехода на отечественное офисное ПО, состоящая из дорожной карты, пошаговой инструкции по ведению работ, полного набора проектных и рабочих документов. По нашему опыту, различия в функциональности офисных пакетов, большое количество информационных систем, интегрируемых с офисными пакетами, и разных групп пользователей приводят к тому, что в большинстве случаев в данных проектах возникают высокие временные и бюджетные риски. Разработанная нами методика позволяет организациям выполнить проекты перехода в максимально сжатые сроки».

Генеральный директор НКТ (разработчик «Р7-Офис») Наталия Агафонова сказала: «Реализация технологически емкого проекта оказалась возможной благодаря слаженной работе профессиональной команды Федерального казначейства. Понимание проблематики внедрения и качественный анализ бизнес-процессов со стороны заказчика позволили своевременно решать возникающие вопросы и осуществлять необходимые доработки».