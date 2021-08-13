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Правительство Калужской области и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Калужской области заключило соглашение о сотрудничестве с разработчиком российского офисного пакета «Р7-Офис».

Документ направлен на выполнение задачи федерального значения по цифровой трансформации образовательной отрасли и госструктур, которая была поставлена Президентом России в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». По условиям соглашения разработчик бесплатно передаст в образовательные учреждения региона лицензии на пакет офисных решений «Р7-Офис». Пилотный запуск решения уже состоялся в одной из гимназий области.

В рамках предоставления отечественного софта образовательные учреждения получат доступ к полнофункциональному и совместимому со всеми популярными форматами пакету офисных программ, включая редакторы текстовых документов, таблиц и презентаций, средства просмотра изображений и видео, платформу для совместной работы, а также органайзер с календарем и почтовым клиентом.

«Мы разработали «Р7-Офис» как пакет, который позволит сотрудникам учреждений без простоев, переквалификации и потерь функционала и данных перейти на работу с российским ПО, а ученикам – создать базу навыков работы с программами, которая позволит им легко адаптироваться к любым подобным приложениям в будущем», – сказала генеральный директор Наталия Агафонова.

Ранее компания уже заключила соглашение по предоставлению программного обеспечения «Р7-Офис» в Санкт-Петербурге, Белгородской, Костромской, Иркутской, Смоленской, Владимирской, Костромской и Курганской областях, Алтайском Крае, Республике Ингушетия, Ямало-Ненецком автономном округе, Забайкалье, Тюмени и ряде других регионов России.

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