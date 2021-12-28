Разделы

ПО Софт Кадры
|

Нижегородские школы прошли обучение работе с «Р7-офис»

В декабре 2021 г. Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского предложил школам Нижнего Новгорода и области программу повышения квалификации «Основы работы с офисным программным пакетом “Р7-офис”». Программа предполагает освоение слушателями навыков работы с текстовым редактором, редактором таблиц, средством подготовки презентаций, а также с инструментами для совместной работы (электронная почта, социальная сеть, совместная работа над документами), которые входят в состав «Р7-офис». В первой волне обучение работе с отечественным программным продуктом прошли около 1000 нижегородских педагогов.

По словам министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольги Петровой, компетенции, которые осваивают педагоги в рамках данной программы, являются очень востребованными в современных условиях. «Наши учителя ежедневно сталкиваются с необходимостью совершенствовать цифровые навыки. Эта задача становится еще более актуальной в условиях перехода образовательных организаций на отечественный программный продукт», – сказала Ольга Петрова.

Как отметила ректор Университета Лобачевского Елена Загайнова, начавшийся в стране переход государственных учреждений на программные продукты отечественного производства предполагает большую работу по обучению сотрудников работе с новыми программами.

«Компьютеры и ПО в современных школах давно вышли за пределы кабинетов информатики и администрации. Теперь каждому педагогу требуются актуальные знания и навыки работы с офисными приложениями, от текстовых редакторов до ВКС-модулей», - сказала генеральный директор компании-разработчика «Р7-офис» Наталия Агафонова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Швейцария присвоила взятки, которые выплатили «узбекской принцессе» МТС и «Билайн»

Многодетной матери дали срок за пиратское ПО. У правообладателя не было к ней претензий

Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг CNews

В Apple забастовка. Сотрудники призывают бойкотировать iPhone и MacBook

На Украине ставят на военный учет женщин-программистов, электронщиц и инженеров по телекому

Налоговая устраивает личное банкротство ИТ-шнику, провалившему огромные госпроекты. Это крайне редкий судебный случай

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства 2021 года: выбор ZOOM

Лучшие новогодние подарки для работы из дома: выбор ZOOM

Выбираем новогодние подарки для мужчин: самые полезные гаджеты

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что такое граница космоса и где она проходит

Корабли-батарейки доставят заряд от морских ветряков

Доказано: галактики без темной материи существуют
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022