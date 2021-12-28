Нижегородские школы прошли обучение работе с «Р7-офис»

В декабре 2021 г. Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского предложил школам Нижнего Новгорода и области программу повышения квалификации «Основы работы с офисным программным пакетом “Р7-офис”». Программа предполагает освоение слушателями навыков работы с текстовым редактором, редактором таблиц, средством подготовки презентаций, а также с инструментами для совместной работы (электронная почта, социальная сеть, совместная работа над документами), которые входят в состав «Р7-офис». В первой волне обучение работе с отечественным программным продуктом прошли около 1000 нижегородских педагогов.

По словам министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольги Петровой, компетенции, которые осваивают педагоги в рамках данной программы, являются очень востребованными в современных условиях. «Наши учителя ежедневно сталкиваются с необходимостью совершенствовать цифровые навыки. Эта задача становится еще более актуальной в условиях перехода образовательных организаций на отечественный программный продукт», – сказала Ольга Петрова.

Как отметила ректор Университета Лобачевского Елена Загайнова, начавшийся в стране переход государственных учреждений на программные продукты отечественного производства предполагает большую работу по обучению сотрудников работе с новыми программами.

«Компьютеры и ПО в современных школах давно вышли за пределы кабинетов информатики и администрации. Теперь каждому педагогу требуются актуальные знания и навыки работы с офисными приложениями, от текстовых редакторов до ВКС-модулей», - сказала генеральный директор компании-разработчика «Р7-офис» Наталия Агафонова.