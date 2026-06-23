«Логика молока» перешла на PT NGFW для защиты ключевой инфраструктуры

PT NGFW защищает ключевую производственную инфраструктуру «Логики Молока», производителя молочной продукции. Межсетевые экраны Positive Technologies помогают обеспечивать бесперебойную работу 12 производственных площадок компании. PT NGFW был выбран по итогам сравнительных тестов с другими отечественными решениями. Об этом CNews сообщил представитель Positive Technologies.

До перехода на PT NGFW компания использовала межсетевые экраны иностранного вендора. Стандарт был унаследован от периода работы в составе международной группы. В 2024 г. компания запустила тестирование нескольких российских NGFW. Основными факторами выбора были функциональное соответствие мировым разработкам на основе чек-листа из 20 пунктов и надежность устройства в работе. По итогам тестов все требования смог удовлетворить только PT NGFW.

Полгода пилота на одном сайте включали наработку под реальной нагрузкой, обкатку процедуры обновления релизов и массовое назначение правил. Пилот подтвердил бесперебойную работу всех заявленных функций, гибкость управления и надежность PT NGFW под нагрузкой.

«Мы провели анализ доступных на рынке опций и очень рады, что смогли найти решение российского производителя, которое позволяет эффективно решать задачи в сфере цифровой безопасности, – отметил Якуб Закриев, генеральный директор «Логики молока». – Вопросы импортозамещения, в особенности в сфере IT, носят для нас приоритетный характер. По всем нашим проектам мы намерены и в дальнейшем отдавать предпочтение российским поставщикам, при безусловном приоритете эффективности и надежности внедряемых решений».

«Цель, с которой мы создавали PT NGFW, заключалась не столько и не только в том, чтобы заменить иностранное на отечественное. Мы ставим перед собой амбициозную цель быть NGFW мирового уровня. В основе нашего продукта лежит богатая экспертиза в кибербезопасности и сетевых технологиях. В совместном проекте с «Логикой молока» мы показали не только сопоставимый технологический уровень, но и предоставили решение более высокой производительности и надежности. Благодарю коллег за доверие и выбор PT NGFW», – сказал управляющий директор Positive Technologies, генеральный директор «ТризТех» Денис Кораблев.

На каждой из 12 производственных площадок развернут кластер active-standby на базе PT NGFW 2010. Количество правил на каждом устройстве составляет около 4 тыс.. В работе задействованы модули антивируса, системы предотвращения вторжений (IPS) и URL-фильтрации. События фильтрации и срабатывания IPS передаются в корпоративный центр мониторинга информационной безопасности (SOC) для оперативной реакции ИБ-аналитиков. Пропускная способность периметра выросла с 1 до 10 Гбит/с. Отдельная партия моделей PT NGFW 2050 зарезервирована под перспективное применение в ЦОДе компании.

Среди преимуществ PT NGFW в «Логике Молока» отмечают стабильность работы, высокую скорость выпуска релизов с учетом обратной связи заказчика, удобство централизованного управления и оперативную техническую поддержку.

PT NGFW — комплексное решение для защиты сети от современных киберугроз. Платформа объединяет функции контроля и фильтрации трафика, инспекции приложений, обнаружения и предотвращения вторжений (IPS), собственный антивирус, а также более 10 тысяч сигнатур от PT Expert Security Center. Высокая производительность PT NGFW подтверждается независимыми тестами лаборатории BI.Zone и компании «Инфосистемы Джет», в ходе которых межсетевой экран превысил заявленные характеристики.