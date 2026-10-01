«ТризТех» получила патент на технологию высокоскоростной классификации трафика для PT NGFW

Компания «ТризТех» запатентовала собственный способ классификации сетевого трафика, используемый в PT NGFW. Технология оптимизирует одну из ключевых операций межсетевого экрана и помогает поддерживать скорость работы при усложнении политик безопасности и росте числа правил. Патент подтверждает, что высокая производительность PT NGFW обеспечивается не только аппаратной платформой, но и собственной архитектурой обработки трафика. Об этом CNews сообщили представители компании «ТризТех».

Классификация трафика – одна из основных функций NGFW. Устройство должно сопоставлять каждую сетевую сессию с политиками безопасности, которые могут учитывать множество признаков: IP-адреса и порты, транспортные и прикладные протоколы, URL-категории, пользователей и группы пользователей. Чем больше правил и условий содержит политика, тем выше вычислительная нагрузка и тем сложнее сохранить быстродействие продукта.

«Разработанный командой «ТризТех» подход позволяет отказаться от последовательного перебора большого количества правил. Для разных типов признаков трафика создаются независимые поисковые индексы, а результаты сопоставления представляются в виде битовых масок. Система объединяет их с помощью побитовых операций и выбирает наиболее приоритетное из подходящих правил. На современных процессорах такие операции выполняются практически мгновенно. Архитектура оптимизирована под векторные инструкции, которые позволяют параллельно обрабатывать группы данных. Это снижает вычислительную нагрузку при сопоставлении сетевых сессий с правилами безопасности и повышает пропускную способность PT NGFW», – сказал Алексей Дядин, руководитель отдела разработки компании «ТризТех» и один из авторов патента.

Технология также учитывает, что необходимые сведения о сетевой сессии могут поступать постепенно. IP-адреса и порты обычно известны по первым пакетам, тогда как прикладной протокол, URL-категория или другие признаки могут быть определены позднее. Если данных для корректного применения правила недостаточно, PT NGFW сохраняет контекст сессии и откладывает решение до появления недостающей информации. При этом система не выполняет повторно вычисления, в которых нет необходимости. Благодаря этому PT NGFW сохраняет высокую скорость под реальной нагрузкой и при большом объеме включенных сложных правил безопасности – без необходимости упрощать их ради производительности.

«Производительность NGFW определяется не только количеством процессорных ядер или характеристиками сетевых интерфейсов. Она во многом зависит от того, как устроены алгоритмы обработки трафика. Мы не просто собираем продукт из стандартных технологий – команда разрабатывает собственные алгоритмы, которые обеспечивают PT NGFW лидирующие на рынке показатели производительности. Патент фиксирует один из таких подходов и демонстрирует экспертизу команды в разработке на уровне ядра NGFW», – сказал Денис Кораблев, генеральный директор компании «ТризТех».

Патент отражает общий принцип, которым руководствуется команда «ТризТех» при разработке PT NGFW. Инженеры самостоятельно создают не только прикладные функции информационной безопасности, но и базовые механизмы, лежащие в основе продукта. В дальнейшем компания планирует получить патенты и на другие инновации, которые составляют уникальный технологический фундамент и определяют конкурентные преимущества PT NGFW.