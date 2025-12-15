Разделы

Positive Technologies выходит на рынок СНГ с продуктом PT NGFW

Positive Technologies со своим флагманским продуктом PT NGFW покоряет и другие страны. Осенью 2025 г. модели PT NGFW были сертифицированы в Белоруссии, представители бизнеса которой с момента выхода продукта проявляют к нему интерес. Кроме того, стартовали переговоры по продаже межсетевого экрана нового поколения компаниям из Армении и Азербайджана. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Российские организации активно выбирают PT NGFW для защиты бизнеса от кибератак и обеспечения его отказоустойчивости. Сейчас эти проекты находятся на разной стадии внедрения — от проектирования до эксплуатации PT NGFW и планов на расширение. Клиенты отдают предпочтение PT NGFW из-за его высокой производительности, которая была подтверждена независимой оценкой в лаборатории Bi.Zone.

Так, старшая модель PT NGFW — 3040 — позволяет обрабатывать данные на скорости 60 Гбит/с в режиме IPS и более 33 Гбит/с в режиме TLS-инспекции. PT NGFW — один из немногих российских межсетевых экранов, совместимый с зарубежными решениями в задачах построения VPN-тоннелей, что позволяет обеспечить легкую интеграцию в любую корпоративную сеть.

Чтобы масштабировать успешный опыт работы PT NGFW, Positive Technologies начала переговоры о продаже продукта в страны СНГ. Наибольший интерес сейчас проявляют компании из Белоруссии, Армении и Азербайджана. Согласно требованиям законодательства, только сертифицированные средства защиты могут быть использованы на предприятиях Белоруссии. Поэтому осенью 2025 г. PT NGFW прошел сертификацию по требованиям TP 2013/027/BY «Информационные технологии. Средства защиты информации. Информационная безопасность» в Оперативно-аналитическом центре при Президенте Белоруссии. Более того, PT NGFW получил необходимые документы в органе по сертификации средств электросвязи и электротехнической продукции открытого акционерного общества «Гипросвязь», согласно которым он соответствует требованиям технического регламента Белоруссии TP 2018/024/BY «Средства электросвязи. Безопасность». Теперь и компании из Белоруссии могут поставить PT NGFW на периметре.

«Согласно требованиям государственных органов Беларуси, NGFW должен использоваться во всех организациях республики, поскольку без продукта этого класса невозможно выстроить высокий уровень защиты от киберугроз, — сказал Алексей Федорович, руководитель отдела продаж в Беларуси и странах Кавказа, Positive Technologies. — Мы, как вендор информационной безопасности, понимаем, что NGFW является неотъемлемым компонентом защиты предприятий. Особенно когда речь идет о сети организаций, которые играют критическую роль для обеспечения устойчивого развития республики. Компании из Беларуси проявляют интерес к PT NGFW, поэтому мы надеемся, что продукт сыграет свою роль в построении киберзащиты предприятий республики».

Модельный ряд PT NGFW является одним из самых широких на российском рынке и закрывает потребности любого бизнеса. Помимо старших моделей, в 2025 г. Positive Technologies расширила линейку новыми — PT NGFW 1005 и PT NGFW 1020 — для малого и среднего бизнеса.

PT NGFW доступен для тест-драйва. Для этого необходимо связаться с представителем Positive Technologies или одним из партнеров.

