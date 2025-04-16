PT NGFW включен в реестры Минпромторга и Минцифры России

Все 10 моделей программно-аппаратного комплекса межсетевого экрана нового поколения PT NGFW внесены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Министерства промышленности и торговли и реестр отечественного ПО (раздел ПАК) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Включение ПАК в реестры Минцифры и Минпромторга подтверждает, что PT NGFW — российский межсетевой экран нового поколения и обладает необходимой степенью доверенности, так как проектируется, разрабатывается и производится на территории России.

«Мы успешно прошли все проверки регуляторов, комиссия осмотрела производственную линию аппаратных комплексов, изучила особенности их создания и сборки, — сказала Анна Комша, руководитель продуктовой практики PT NGFW, Positive Technologies. — С этого момента PT NGFW может защищать инфраструктуры компаний, которым разрешено приобретать оборудование и ПО исключительно российского происхождения. К ним относятся ведомства и организации с госучастием, предприятия ТЭК, оборонной и атомной промышленности, а также транспортные, телекоммуникационные и кредитно-финансовые компании».

PT NGFW является первым и на настоящий момент единственным решением в своем классе, сертифицированным по новым требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) к многофункциональным межсетевым экранам уровня сети.

Массовые отгрузки PT NGFW стартовали на презентации продукта в ноябре 2024 г. Их общий объем по итогам 2024 г. составил 1,2 млрд руб.