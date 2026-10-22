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«ТризТех» выпустила внеочередное обновление пакета экспертизы PT NGFW для защиты от критических уязвимостей PHP

Компания «ТризТех» сообщает о выходе внеочередного обновления пакета экспертизы для межсетевого экрана PT NGFW. Он содержит сигнатуры, позволяющие обнаруживать и блокировать попытки эксплуатации уязвимостей CVE-2026-109618 и CVE-2026-109619 в PHP. Этот пакет экспертизы PT NGFW помогает защитить корпоративные веб-приложения и сервисы и служит компенсирующей мерой безопасности для компаний, которые еще не установили исправления PHP на своих серверах. Об этом CNews сообщили представители «ТризТех».

Новые сигнатуры используются системой предотвращения вторжений (IPS) PT NGFW для выявления признаков эксплуатации уязвимостей в анализируемом сетевом трафике. При включенной блокировке решение пресекает попытки атак в соответствии с настроенными политиками безопасности. Это позволяет снизить риски для компаний, в том числе на период подготовки и установки исправлений на защищаемых системах. Заказчики могут скачать дистрибутивы самостоятельно или обратиться за помощью в службу технической поддержки.

Обе уязвимости имеют высокий уровень критичности – 9,2 балла из 10 по шкале CVSS 4.0 и позволяют злоумышленнику удаленно выполнить код на атакуемом веб-сервере, не требуя аутентификации. По данным разработчиков PHP, наиболее высокий риск связан с конфигурациями Apache с модулем mod_php: для них продемонстрирована атака, которая срабатывает еще до выполнения кода самого веб-приложения.

Для компаний успешная эксплуатация новых уязвимостей PHP создает риски компрометации веб-приложений, кражи или изменения доступных им данных и нарушения работы сервисов. В зависимости от прав скомпрометированного процесса и устройства инфраструктуры атакующий может получить доступ к учетным данным и использовать захваченный ресурс для дальнейшего продвижения по корпоративной сети.

PT NGFW – межсетевой экран нового поколения для комплексной защиты корпоративных сетей. Решение объединяет фильтрацию сетевого трафика, систему предотвращения вторжений, антивирусную защиту, контроль приложений, URL-фильтрацию, инспекцию зашифрованного трафика TLS и организацию защищенных VPN-соединений. Эти функции позволяют управлять сетевым доступом, выявлять угрозы и блокировать вредоносную активность.

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