Nauka Lab провела испытания полностью импортозамещенного кластера PT NGFW и PT Sandbox от Positive Technologies

Лаборатория Nauka Lab сообщает об успешном развертывании и тестировании полностью импортозамещенного комплекса на базе межсетевого экрана нового поколения (PT NGFW) и песочницы (PT Sandbox) от Positive Technologies. Об этом CNews сообщили представители Nauka Lab.

Результатом работы лаборатории стало развертывание системы управления PT NGFW на платформе виртуализации ПК СВ «Брест» внутри виртуальной машины под управлением операционной системы Astra Linux. Этот шаг является значимым, поскольку ранее Positive Technologies публично не заявляла об официальной совместимости своего программного обеспечения с данной платформой виртуализации и конкретной версией ОС Astra Linux.

Практическим подтверждением работоспособности связки стало тестирование стенда, включающего кластер из двух ПАК PT NGFW 1005 (на операционной системе Astra Linux версии 1.7.5). Помимо базовых функций межсетевого экранирования, в состав стенда интегрирована песочница для обнаружения сложного и неизвестного вредоносного ПО PT Sandbox, которая также была развернута на ОС Astra Linux. Таким образом, была доказана стабильность и надежность работы критически важного инфраструктурного ПО Positive Technologies в среде, полностью построенной на отечественных технологиях. Данная конфигурация позволяет останавливать кибератаки на первом рубеже (PT NGFW), а неизвестные и сложные угрозы с использованием, например, целевого вредоносного ПО — на втором (PT Sandbox).

Для обеспечения полного контроля все компоненты, составляющие основу стенда, были подключены к централизованной системе мониторинга. Это обеспечивает инженеров исчерпывающей информацией о работоспособности, производительности, а также позволяет принять решение о возникающих инцидентах в режиме реального времени.

Итогом кропотливой работы коллектива Nauka Lab стало создание полностью импортозамещенного стенда, соответствующего требованиям ФСТЭК к средствам защиты информации. Его успешная демонстрация доказывает, что российский софт способен не только функционировать на уровне зарубежных аналогов, но и образовывать сложные, интегрированные решения для построения безопасной ИТ-инфраструктуры.

Созданный стенд — это готовый прототип для промышленной эксплуатации. В ближайших планах — полная интеграция комплекса в корпоративную сеть компании для проведения углубленных нагрузочных тестов и пилотной эксплуатации силами отдела инженерного обеспечения.