Разделы

ПО Импортонезависимость
|

Nauka Lab провела испытания полностью импортозамещенного кластера PT NGFW и PT Sandbox от Positive Technologies

Лаборатория Nauka Lab сообщает об успешном развертывании и тестировании полностью импортозамещенного комплекса на базе межсетевого экрана нового поколения (PT NGFW) и песочницы (PT Sandbox) от Positive Technologies. Об этом CNews сообщили представители Nauka Lab.

Результатом работы лаборатории стало развертывание системы управления PT NGFW на платформе виртуализации ПК СВ «Брест» внутри виртуальной машины под управлением операционной системы Astra Linux. Этот шаг является значимым, поскольку ранее Positive Technologies публично не заявляла об официальной совместимости своего программного обеспечения с данной платформой виртуализации и конкретной версией ОС Astra Linux.

Практическим подтверждением работоспособности связки стало тестирование стенда, включающего кластер из двух ПАК PT NGFW 1005 (на операционной системе Astra Linux версии 1.7.5). Помимо базовых функций межсетевого экранирования, в состав стенда интегрирована песочница для обнаружения сложного и неизвестного вредоносного ПО PT Sandbox, которая также была развернута на ОС Astra Linux. Таким образом, была доказана стабильность и надежность работы критически важного инфраструктурного ПО Positive Technologies в среде, полностью построенной на отечественных технологиях. Данная конфигурация позволяет останавливать кибератаки на первом рубеже (PT NGFW), а неизвестные и сложные угрозы с использованием, например, целевого вредоносного ПО — на втором (PT Sandbox).

Для обеспечения полного контроля все компоненты, составляющие основу стенда, были подключены к централизованной системе мониторинга. Это обеспечивает инженеров исчерпывающей информацией о работоспособности, производительности, а также позволяет принять решение о возникающих инцидентах в режиме реального времени.

ИИ в документах: как «умные» ассистенты меняют работу систем документооборота
Цифровизация

Итогом кропотливой работы коллектива Nauka Lab стало создание полностью импортозамещенного стенда, соответствующего требованиям ФСТЭК к средствам защиты информации. Его успешная демонстрация доказывает, что российский софт способен не только функционировать на уровне зарубежных аналогов, но и образовывать сложные, интегрированные решения для построения безопасной ИТ-инфраструктуры.

Созданный стенд — это готовый прототип для промышленной эксплуатации. В ближайших планах — полная интеграция комплекса в корпоративную сеть компании для проведения углубленных нагрузочных тестов и пилотной эксплуатации силами отдела инженерного обеспечения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах

«Дочка» ИТ-интегратора «Ультиматек» получила долю в разработчике решений для автоматизации

Как обновленная Security Vision SIEM трансформирует подход к защите данных

«Ростелеком» купил долю в принадлежащем Softline разработчике решения для анализа данных

Наличие цифрового офиса становится частью бренда работодателя

Трамп ввел пошлины на чипы Nvidia и AMD

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще