Полимедика
Полимедика – сеть частных поликлиник, которые лечат людей бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.
|30.01.2026
Диалоговый ИИ для здравоохранения: белгородские врачи о результатах запуска
|01.04.2020
МТТ бесплатно предоставит голосового робота для медучреждений
Широкий Денис
