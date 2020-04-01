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МТТ бесплатно предоставит голосового робота для медучреждений

ПО Софт

Федеральный провайдер интеллектуальных решений для бизнеса МТТ разработал решение для медицинских организаций, которое поможет автоматизировать коммуникации с пациентами. Голосовой робот МТТ может совершать как массовые исходящие звонки пациентам с целью оповещения или опроса о самочувствии, так и принимать входящие вызовы, помогая персоналу учреждения.

«В условиях, когда медицинский персонал перегружен наш голосовой робот облегчит жизнь врачам и снизит нагрузку на больницы. Эпидемиологический персонал сможет сфокусироваться на более важных задачах, и пациенты будут тратить меньше времени на ожидание ответа, что в сегодняшней обстановке критически важно, — сказал Денис Широкий, заместитель генерального директора – директор бизнес-единицы "Бизнес" компании МТТ. – У нас уже есть несколько готовых голосовых роботов, которые успешно применяются в компаниях с большим количеством клиентов, в том числе медицинских. И сейчас мы готовы бесплатно предоставить готовое решение или собрать индивидуальный проект под нужды каждой конкретной клиники и больницы».

Голосовой робот может звонить по имеющейся базе абонентов и проводить опрос о состоянии здоровья на основе предустановленных вопросов. Например: был ли пациент недавно за границей? В какой стране? Есть ли симптомы заболевания? Есть ли температура? Если да, то какая? Нужно ли вызвать врача? Полученные ответы робот переводит в текст и вносит в базу данных клиники или переводит на оператора, который записывает пациента на прием.

Другой возможный сценарий, когда робот принимает входящие вызовы и проводит первичный опрос звонящего о состоянии его здоровья. По результатам опроса робот либо рекомендует сидеть дома и лечиться и даёт инструкции как, либо соединяет с профильным специалистом. Это позволяет уделить больше внимания людям, которым нужна реальная экстренная помощь. Робот также может фиксировать жалобы на сервис или поведение медицинского персонала, и в режиме онлайн вносить их в отчет в виде текста, чтобы руководителям больниц было проще оценивать ситуацию и принимать меры.

Голосовой робот МТТ недавно был внедрен в федеральной сети медицинских центров «Полимедика», оказывающих помощь по полису ОМС. Он автоматизировал рутину сбора и регистрации жалоб пациентов на сервис медицинских центров. Теперь клиенты не ждут долго ответа на линии, а сразу сообщают о своей проблеме роботу, который собирает все необходимые данные по жалобе и записывает в CRM систему «Битрикс24». После чего специалисты клиники получают сводный отчет и проводят работу по улучшению сервиса.

Возможны и другие сценарии программирования голосового робота для конкретных нужд клиник. Сборка робота, выбор красивого номера телефона и приём входящих звонков будут для медицинских учреждений бесплатны.

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