Разработан проект нацстандарта о требованиях к техзаданиям в сфере больших данных

Технический комитет по стандартизации «Искусственный интеллект» (ТК 164) на базе РВК вынес на публичное обсуждение первую редакцию стандарта «Информационные технологии. Большие данные. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению». Проект стандарта разработан Институтом развития информационного общества и Национальным центром цифровой экономики МГУ имени М.В. Ломоносова.

Национальный стандарт «Информационные технологии. Большие данные. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению» устанавливает основные требования к содержанию и оформлению технического задания в области оперирования большими данными, а также особенности указанных технических заданий для государственных и муниципальных закупок.

Стандарт призван обеспечить полноту отражения существенных условий заказчиков при размещении заказов, связанных с поставкой массивов больших данных, а также с разработкой и использованием соответствующих технологий оперирования большими данными, что, в свою очередь, должно снизить риски неоднозначного понимания указанных потребностей и невыполнения обязательств со стороны исполнителей и поставщиков.

Применение технологий оперирования большими данными актуально в телекоммуникационном секторе, банковской сфере, энергетике, здравоохранении и других отраслях. Без использования больших массивов накопленных данных невозможно развитие технологий искусственного интеллекта, новых производственных технологий, построение цифровых двойников для умных производств, а также создание умных городов.

Проект стандарта разработан Институтом развития информационного общества и Национальным центром цифровой экономики МГУ. Координацией работ по согласованию и утверждению документа занимается подкомитет «Данные» (ПК 02), действующий в составе ТК 164 «Искусственный интеллект». Функции секретариата ПК 02 выполняет Национальный центр цифровой экономики МГУ в рамках проекта Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных.

Первая редакция стандарта доступна на сайте Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных на базе МГУ. Замечания по проекту принимаются до 11 января 2021 года. По итогам публичного обсуждения редакция стандарта будет дополнена и утверждена ТК 164 «Искусственный интеллект», затем документ планируется внести в Росстандарт.