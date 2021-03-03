Microsoft представила платформу Mesh для взаимодействия в смешанной реальности

В рамках глобальной конференции Ignite 2021 была представлена новая платформа смешанной реальности Miсrosoft Mesh. Алекс Кипман – эксперт Microsoft в области технологий смешанной реальности и искусственного интеллекта, ведущий разработчик Hololens, – презентовал ее во время иммерсивного выступления и рассказал про сценарии ее использования в совместной работе.

Microsoft Mesh позволяет создать у пользователей полное ощущение присутствия. Например, у людей создается впечатление, что они в одной комнате, даже когда они находятся на разных континентах. Пользователи могут взаимодействовать с 3D-контентом или друг с другом через приложения с поддержкой Mesh на любой платформе или устройстве. С помощью Mesh можно организовать так называемую «холопортацию», передавая фотореалистичное изображение в смешанной реальности, а также создавать виртуальные аватары, с помощью которых можно выражать эмоции.

Базовым сценарием использования Mesh может быть совместное виртуальное присутствие в переговорной комнате, к примеру, в Teams. Но это только начало – как и все продукты Microsoft, сама платформа станет основой для формирования экосистемы приложений, которые будут использовать данную технологию. Благодаря Microsoft Mesh туристические компании смогут передавать опыт виртуального путешествия, архитектурные бюро – проектировать здания, создавая их виртуальную модель, а в производственном цехе удаленный эксперт сможет работать виртуально рядом со своим коллегой. Или же, как продемонстрировал в рамках конференции создавший «голографическую лабораторию» партнер Microsoft Ocean X вместе с режиссером Джеймсом Кэмероном, платформа даст возможность ученым сотрудничать из любой точки мира, совместно делая новые открытия. Также свой сценарий использования Mesh продемонстрировала компания Niantic (создатель Pokémon GO), представив демо Pokémon GO с использованием Hololens 2.

Платформа Mesh будет доступна на различных устройствах, в том числе HoloLens 2, а также на большинстве гарнитур виртуальной реальности, планшетах, смартфонах и ПК. Предварительный просмотр приложения Microsoft Mesh для HoloLens 2 будет доступен с сегодняшнего дня, наряду с предварительной версией AltspaceVR, в которую включена поддержка Mesh. В будущем Microsoftнамерена интегрировать Mesh, созданную на основе облака Microsoft Azure, с Teams и Dynamics 365 и предлагает партнерам активно участвовать в развитии данной платформы, чтобы совместными усилиями создавать новые решения на базе технологий смешанной реальности для огромного количества сценариев использования.