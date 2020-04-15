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Itella с помощью Oberon перешла на Wi-Fi на базе mesh-технологий

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура

Itella совместно с системным интегратором Oberon реализовала проект по миграции Wi-Fi-сети на новую архитектуру с использованием mesh-технологий без перерыва в предоставлении сервиса. Разработанное решение обеспечило надежный и высокоскоростной обмен данными, что позволило повысить качество предоставляемых услуг на складских комплексах транспортно-логистической компании.

Itella ежегодно осуществляет обработку более 1,5 млн тонн груза на своих площадках, предоставляя складские услуги, транспортные сервисы и индивидуальные логистические решения. Бизнес-процессы поставщика логистических и складских услуг требуют бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры, в том числе и покрытия Wi-Fi: мобильные терминалы сбора данных (ТСД) для сканирования грузов и контейнеров должны быть подключены к внутренней сети передачи данных через Wi-Fi в режиме реального времени Предыдущая сетевая инфраструктура была построена несколько лет назад, и скорость передачи данных перестала удовлетворять фактической нагрузке от оконечных устройств, устойчивость сигнала требовалось повысить.

Экспертами компании Oberon была спроектирована, развернута и бесшовно запущена Wi-Fi-сеть на базе технологии mesh. Соответствие всем требованиям бизнеса обеспечило решение HPE Aruba Instant, которое позволяет развернуть бесконтроллерную сеть Wi-Fi корпоративного уровня. Управляется такой кластер из точек доступа посредством виртуального контроллера, который размещается на одной из них (IAP).

Проект реализован в трех территориально-распределенных складских комплексах Itella в Московской области общей площадью 200 тыс. кв. м. Для этого понадобился нестандартный подход к архитектуре решения, обусловленный ландшафтом складских площадок. Чтобы покрытие оставалось стабильным и качественным, необходимо было учесть особенности многочисленных мезонинов, холодильного и др. оборудования в помещении, дополнительных перегородок и разновысотных построек, включая заполняемые складские стеллажи.

«В итоге созданная сеть включила в себя 270 точек доступа, что позволило существенно увеличить качество покрытия и его площадь на 20%. Количество заявок о проблемах с доступом устройств к корпоративной сети передачи данных (КСПД) существенно уменьшилось, — отметил Александр Батырев, коммерческий директор Oberon. — Наши специалисты интегрировали обновленную сеть в существующую гиперконвергентную инфраструктуру компании, что позволило значительно уменьшить объем физического оборудования для складских площадок».

«С помощью решения с mesh-технологией мы снизили затраты на поддержку инфраструктуры Wi-Fi и значительно повысили качество предоставляемой услуги. Вложение в инновационные технологии позволило бизнесу Itella сэкономить более 9 млн руб. в год после завершения проекта, — сказал Николай Галкин, директор по ИТ компании Itella. — Таким образом, мы научились тратить ресурсы бизнеса не просто на ИТ, а на умные технологичные решения, которые дают производству возможность работать стабильнее. Кроме того, внедрение подобных инноваций позволяет ИТ-департаменту более эффективно распределять бюджет поддержки».

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