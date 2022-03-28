Расширение зоны покрытия Wi-Fi с репитером RR-11

В серийное производство запущены репитеры RR-11 с поддержкой технологии EasyMesh. RR-11 стал продолжением линейки репитеров Eltex, переняв все преимущества младшей модели RR-10. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Назначение

Зачастую, абоненты встречаются с проблемой недостаточного покрытия беспроводной домашней сети. Чем дальше пользователь от точки доступа, тем слабее уровень сигнала. Бывает, что дальние комнаты остаются и вовсе без доступа к Интернету. Для решения подобных проблем абонента был разработан RR-11. Репитер предназначен для расширения зоны покрытия Wi-Fi и устранения «мертвых» зон домашней сети.

RR-11

Благодаря поддержке стандартов IEEE 802.11n/ac RR-11 обеспечивает высокую скорость передачи данных. Использование технологии MIMO и внутренних антенн позволяет сделать устройство универсальным решением для расширения домашней сети, в том числе обеспечить качественную передачу мультимедиа 4K-контента.

Корпус

Главным отличием RR-11 от RR-10 является новый корпус с возможностью прямого подключения в розетку электропитания. Репитер в новом исполнении занимает минимум места и впишется в любой интерьер. В RR-11 предусмотрен разъем для подключения кабеля, благодаря которому устройство может работать в режиме стандартной точки доступа.

Построение EasyMesh-сетей

RR-11 входит в линейку EasyMesh-устройств Eltex, на базе которых можно строить самооптимизирующиеся и легко масштабируемые бесшовные сети. Технология также поддержана в роутерах NTU-RG и RG 54-ой серии.

Преимущества технологии Wi-Fi EasyMesh: Технология позволяет объединять роутеры и репитеры в единую сеть Wi-Fi с общим именем сети и паролем. EasyMesh гарантирует перемещение в зоне покрытия Wi-Fi без разрыва соединения. Сетевой интеллект: самоорганизующаяся и самооптимизирующаяся сеть собирает информацию и реагирует на сетевые условия для обеспечения максимальной производительности. Эффективная балансировка нагрузки позволяет устройствам перемещаться к лучшему соединению и избегать помех.

Построение домашних сетей абонента на базе технологии EasyMesh позволит повысить качество услуг операторов связи.