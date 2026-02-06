Разделы

Техника
|

Все смартфоны Xiaomi и Samsung превратятся в iPhone. В Android встроят одну из ключевых «фишек» Apple

Все смартфоны на Android получат поддержку технологии передачи данных AirDrop – фирменной особенности устройств Apple, в том числе iPhone. Годами передача данных между Android и iPhone по AirDrop была невозможна, но теперь Google решила устранить этот барьер. Началось все с ее фирменных смартфонов Pixel, теперь же опция станет доступна на всех современных устройствах Android, включая популярные в России мобильники Xiaomi и Samsung.

Частичка iPhone в Android

Интернет-гигант Google встроит поддержку технологии передачи данных AirDrop во все современные Android-устройства, пишет портал WCCFTech. Это фирменная разработка Apple, она позволяет передавать файлы между устройствами компании на очень высокой скорости и без трудностей сопряжения, которыми часто обладает соединение по Bluetooth.

В смартфонах Google никогда не было и нет до сих пор полноценной альтернативы AirDrop. Отдельные производители пытаются городить свои системы, но с устройствами других брендов они чаще всего или не работают вовсе, или работают из рук вон плохо. Такие системы есть у Xiaomi, Samsung и других крупных разработчиков.

Тем временем Apple совершенствует AirDrop более 10 лет. Впервые она появилась в OS X Lion в 2011 г., а в 2013 г. Apple добавила ее во все свои мобильные устройства, встроив AirDrop в состав iOS 7.

and6.jpg
Android научится лучше взаимодействовать с iPhone

Технология использует два модуля связи одновременно – Wi-Fi и Bluetooth. За счет этого достигаются и быстрота соединения, и высокая скорость передачи данных.

Google признала поражение

Так и не явив миру свой полноценный аналог AirDrop, Google решила встроить эту технологию в собственную экосистему. Началось все совсем недавно, в ноябре 2025 г., когда интернет-гигант выпустил новую версию функцию передачи данных Quick Share, добавив поддержку AirDrop. Ранее таковая в Android фактически отсутствовала.

Да и сейчас опробовать AirDrop можно лишь на одном Android-устройстве. В качестве подопытного Google использовала свой смартфон Pixel 10.

Теперь же принято решение открыть доступ к AirDrop всем владельцам современных устройств под управлением Android. Как заявил Эрик Кей (Eric Kay), вице-президент Google по инженерным разработкам платформы Android, тестирование технологии в составе Pixel 10 прошло вполне успешно.

Зачем это пользователям

Несмотря на то, что Android и iOS – это две не связанные между собой экосистемы, владельцы устройств на этих прошивках часто взаимодействуют между собой. Например, у друзей или коллег или у членов одной семьи могут быть гаджеты на этих платформах.

Поддержка AirDrop в Android радикально упростит передачу данных на iPhone и другие устройства Apple. Не придется использовать облака, внешние накопители или строить локальные беспроводные сети.

Сроков почти нет

По словам Эрика Кея, прямо сейчас Google работает с некими партнерами с целью скорейшего распространения AirDrop по всей экосистеме Android. Сколько этих партнеров заняты в этом процессе, как они называются – Кей не уточнил.

Но важно понимать, что экосистема Android очень фрагментирована и не может считаться единой. Каждый производитель стремится создать на ее основе собственный цифровой мирок наподобие Apple, так что работа Google предстоит не из легких.

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»
цифровизация

Эрик Кей сообщил, что поддержка AirDrop появится на устройствах Android в 2026 г. точных сроков, а также масштабов распространения он раскрывать не стал.

На момент выхода материала лишь одна компания официально подтвердила, что встроит поддержку AirDrop в свои устройства. Это фирма Nothing, известная своими сравнительно недорогими смартфонами, в некотором роде опочковавшаяся от компании OnePlus.

Помощь Google может оказать компания Qualcomm – один из крупнейших в мире разработчиков мобильных процессоров. Ее чипы установлены в миллиардах смартфонов по всему миру, и она рассматривает возможность интеграции поддержки AirDrop в свои будущие CPU.

Геннадий Ефремов

