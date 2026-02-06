Все смартфоны Xiaomi и Samsung превратятся в iPhone. В Android встроят одну из ключевых «фишек» Apple

Все смартфоны на Android получат поддержку технологии передачи данных AirDrop – фирменной особенности устройств Apple, в том числе iPhone. Годами передача данных между Android и iPhone по AirDrop была невозможна, но теперь Google решила устранить этот барьер. Началось все с ее фирменных смартфонов Pixel, теперь же опция станет доступна на всех современных устройствах Android, включая популярные в России мобильники Xiaomi и Samsung.

Частичка iPhone в Android

Интернет-гигант Google встроит поддержку технологии передачи данных AirDrop во все современные Android-устройства, пишет портал WCCFTech. Это фирменная разработка Apple, она позволяет передавать файлы между устройствами компании на очень высокой скорости и без трудностей сопряжения, которыми часто обладает соединение по Bluetooth.

В смартфонах Google никогда не было и нет до сих пор полноценной альтернативы AirDrop. Отдельные производители пытаются городить свои системы, но с устройствами других брендов они чаще всего или не работают вовсе, или работают из рук вон плохо. Такие системы есть у Xiaomi, Samsung и других крупных разработчиков.

Тем временем Apple совершенствует AirDrop более 10 лет. Впервые она появилась в OS X Lion в 2011 г., а в 2013 г. Apple добавила ее во все свои мобильные устройства, встроив AirDrop в состав iOS 7.

Android научится лучше взаимодействовать с iPhone

Технология использует два модуля связи одновременно – Wi-Fi и Bluetooth. За счет этого достигаются и быстрота соединения, и высокая скорость передачи данных.

Google признала поражение

Так и не явив миру свой полноценный аналог AirDrop, Google решила встроить эту технологию в собственную экосистему. Началось все совсем недавно, в ноябре 2025 г., когда интернет-гигант выпустил новую версию функцию передачи данных Quick Share, добавив поддержку AirDrop. Ранее таковая в Android фактически отсутствовала.

Да и сейчас опробовать AirDrop можно лишь на одном Android-устройстве. В качестве подопытного Google использовала свой смартфон Pixel 10.

Теперь же принято решение открыть доступ к AirDrop всем владельцам современных устройств под управлением Android. Как заявил Эрик Кей (Eric Kay), вице-президент Google по инженерным разработкам платформы Android, тестирование технологии в составе Pixel 10 прошло вполне успешно.

Зачем это пользователям

Несмотря на то, что Android и iOS – это две не связанные между собой экосистемы, владельцы устройств на этих прошивках часто взаимодействуют между собой. Например, у друзей или коллег или у членов одной семьи могут быть гаджеты на этих платформах.

Поддержка AirDrop в Android радикально упростит передачу данных на iPhone и другие устройства Apple. Не придется использовать облака, внешние накопители или строить локальные беспроводные сети.

Сроков почти нет

По словам Эрика Кея, прямо сейчас Google работает с некими партнерами с целью скорейшего распространения AirDrop по всей экосистеме Android. Сколько этих партнеров заняты в этом процессе, как они называются – Кей не уточнил.

Но важно понимать, что экосистема Android очень фрагментирована и не может считаться единой. Каждый производитель стремится создать на ее основе собственный цифровой мирок наподобие Apple, так что работа Google предстоит не из легких.

Эрик Кей сообщил, что поддержка AirDrop появится на устройствах Android в 2026 г. точных сроков, а также масштабов распространения он раскрывать не стал.

На момент выхода материала лишь одна компания официально подтвердила, что встроит поддержку AirDrop в свои устройства. Это фирма Nothing, известная своими сравнительно недорогими смартфонами, в некотором роде опочковавшаяся от компании OnePlus.

Помощь Google может оказать компания Qualcomm – один из крупнейших в мире разработчиков мобильных процессоров. Ее чипы установлены в миллиардах смартфонов по всему миру, и она рассматривает возможность интеграции поддержки AirDrop в свои будущие CPU.