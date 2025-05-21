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Мастрюков Степан


УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 Компании организовывают продолжительные командировки в Ставрополье и Японию 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Мастрюков Степан и организации, системы, технологии, персоны:

OneTwoTrip Travel Agency LLP 50 1
Бронирование - Booking 679 1
Грузия - Тбилиси 102 1
Турция - Анталья 27 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Невинномысск 66 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна 74 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 238 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 84 1
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Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 337 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 244 1
Германия - Берлин 719 1
Япония - Токио 997 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 911 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1617 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 427 1
Япония 13370 1
Южная Корея - Республика 6728 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17456 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1272 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6537 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361414, в очереди разбора - 755530.
Создано именных указателей - 175171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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