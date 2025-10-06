OneTwoTrip запустил eSIM

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip расширил ассортимент своих услуг: теперь в мобильном приложении можно оформить виртуальную сим-карту, или eSIM, чтобы не зависеть от условий роуминга и наличия Wi-Fi в поездке. Об этом CNews сообщили представители OneTwoTrip/

OneTwoTrip стал первым среди мультивертикальных тревел-сервисов, у которого появилась такая услуга. eSIM доступна в 213 странах, путешественникам предлагается 1,24 тыс. тарифов, а оформить виртуальную сим-карту можно в приложении сервиса для iOS и Android.

«Мы как технологичный сервис стремимся предоставлять клиентам все услуги, которые могут понадобиться в поездке, поэтому появление eSIM было лишь вопросом времени. Так что теперь в приложении OneTwoTrip вы можете не только полностью спланировать поездку, от покупки билетов и бронирования отеля до аренды машины и выбора экскурсии, но и подключить мобильную связь. А значит, открыть карту города, вызвать такси, опубликовать что-то в соцсети или найти нужную информацию можно будет в любой стране. И все необходимое путешественнику находится в одном сервисе», — сказала продакт-менеджер OneTwoTrip Беспалова Анастасия.

Клиентам OneTwoTrip больше не придется искать в других странах офисы местных операторов сотовой связи или открытые точки доступа к Wi-Fi. Выпуск eSIM в мобильном приложении занимает пять минут, активировать ее можно в любой момент по простой инструкции, а оплатить — картой любого российского банка. Все детали о тарифе, а также возможность докупить дополнительный трафик доступны прямо в приложении. Стоимость зависит от местного оператора, поэтому может отличаться в разных странах. Минимальная сумма — 395 руб. за 1 гигабайт на семь дней.