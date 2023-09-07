Минцифры потратит 12 млрд руб. на поддержку производителей электроники и телеком-оборудования

Минцифры планирует запросить из бюджета 11,9 млрд руб. Деньги нужны для субсидирования кредитов на покупку компонентов производителями электроники и телеком-оборудования на фоне роста кредитных ставок.



Субсидии на кредиты

Минцифры планирует запросить из бюджета 11,9 млрд руб. для субсидирования льготных ставок по кредитам, которые производители электроники и телекоммуникационного оборудования будут брать в 2024 г. на закупку компонентов, пишет «Коммерсант».

Это на 4,4 млрд руб. больше, чем в 2023 г., когда на эти цели было предусмотрено 7,5 млрд руб. Банки «сейчас готовы кредитовать не меньше чем под 16%», сказал источник издания. Минцифры субсидирует ставку до 1–5% годовых.

Цифра согласовывается

Заместителя главы Минцифры Андрей Заренин направил в августе 2023 г. письмо крупным операторам связи (МТС, «Вымпелком», «Ростелеком», «ЭР-Телеком», «Мегафон» и др.).

Компании просят предоставить данные об объемах оборудования (базовые станции связи, транспондеры, видеокамеры, IoT-терминалы, коммутаторы, смартфоны и т. д.), которое потребуется для развития отрасли до 2035 г., а также информацию о характеристиках этой техники и требованиях к электронно-компонентной базе (ЭКБ). «Коммерсант» ознакомился с документом.

«Это плановая работа, нам важно оценить, какие категории оборудования на данный момент полностью покрывают потребность отечественного рынка, а что еще нужно произвести для активного развития телеком-отрасли», — подтвердили в министерстве.

Нужно рассчитать необходимый на 2024 г. объем субсидий (регулируются 407-м постановлением правительства) и обосновать сумму перед Минфином, сказали источники издания.

Компонентов не хватает

Постановление № 407 «Об утверждении Правил предоставления в 2022 году из федерального бюджета Банку ВТБ (публичное акционерное общество) субсидий на возмещение недополученных доходов по кредитам на приобретение электронной компонентной базы, иных комплектующих изделий, материалов, необходимых для производства вычислительной техники» утверждено в марте 2022 г. Дополнено в феврале 2023 г.

Оно предполагает, что производители электроники и телекоммуникационного оборудования могут занять в ряде банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк и др.) средства (3–100 млрд руб.) на закупку ЭКБ.

В 2022 г., по данным Минцифры, общая сумма кредитов по программе составила около 100 млрд руб., в 2023 г. установлен лимит в 140 млрд руб.

На рынке отечественных мессенджеров пока нет лидера бизнес-коммуникации

Изначально мера потребовалась, чтобы компании смогли за счет кредитов экстренно пополнить свои склады ЭКБ на фоне роста цен и усложнения логистики. «То, что мы видим по складам операторов — у них есть запас, у многих на год-полтора», — сказал глава Минцифры Максут Шадаев на конференции CNews Forum Кейсы 2022 в июне 2022 г.

Сейчас, с учетом августовского повышения ключевой ставки до 12%, участники рынка «вновь оказались в ситуации, аналогичной весне 2022 г., и мера будет востребована», утверждает собеседник «Коммерсанта» в производителе электроники