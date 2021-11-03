Власти объяснили, что такое сквозные проекты в электронике, на которые они выделяют десятки миллиардов

Постановлением Правительства разъяснено, какие проекты называются сквозными и могут претендовать на субсидии до 4 млрд руб. в год. В том числе, документом установлено понятие якорного заказчика такого проекта. В октябре 2021 г. Правительство разработало правила создания и управления ими.

Сквозные проекты

Правительство разъяснило, что считать сквозными проектами в радиоэлектронике, которые могут претендовать на государственные субсидии. Помимо этого, определено понятие якорного заказчика. Тематическое постановление Правительства было опубликовано 2 ноября 2021 г. на портале правовой информации.

Согласно документу, сквозной проект — это комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на внедрение программно-аппаратных комплексов или систем интеллектуального управления. Он включает, в том числе, организацию производства продукции, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке радиоэлектронной продукции, создание встроенного ПО, адаптацию существующего софта, а также мероприятия, связанные с выводом продукции на рынок с гарантированным объемом ее потребления. При этом данный объем должен превышать сумму затрат на указанные мероприятия.

Также в документе говорится, что продукция сквозного проекта может применяться различными потребителями, в том числе, в других отраслях экономики. В то же время именно якорный заказчик выступает основным потребителем продукции сквозного проекта, следует из постановления.

Как отбирают сквозные проекты

В октябре 2021 г. Правительство разработало правила создания и управления сквозными проектами по внедрению российской радиоэлектронной продукции и ПО. Так, согласно документу, объем реализации проекта должен быть не менее 500 млн руб. При этом 90% от этой стоимости должно быть потрачено на закупку российской радиоэлектронной продукции.

Правительство разъяснило, какие проекты радиоэлектроники считаются сквозными

Документ также устанавливает множество требований и к якорным заказчикам сквозных проектов. Среди них — доля собственных и заемных средств якорного заказчика должна быть не менее 51% от общей стоимости проекта. Он должен быть российским юрлицом, общее участие иностранных лиц в капитале которого прямо или опосредовано не превышает в совокупности 25%. В его штате должно быть не менее 1 тыс. сотрудников, которые непосредственно используют радиоэлектронную продукцию или ПО. При этом продукция заказчика должна использоваться для оказания основных услуг организации или для управления собственной производственной инфраструктурой.

Как рассматриваются сквозные проекты

Якорный заказчик для получения субсидий должен представить для рассмотрения паспорт сквозного проекта, который отражает его основные характеристики, включая финансовые показатели, сроки и этапы реализации, номенклатуру радиоэлектронной продукции и ПО, приобретаемых заказчиком в процессе реализации проекта. Так, заказчик может представлять несколько сквозных проектов. Однако вносить вариации одного и того же проекта в качестве самостоятельных сквозных проектов не допускается, говорится в документе.

Быстрее, выше, сильнее: около сотни цифровых решений для спортсменов предложили разработчики столичным федерациям и клубам Инновации и стартапы

Первоначально проект рассматривают в центре компетенций по соответствующему направлению и формируют заключение. После чего паспорт проекта вносится для рассмотрения на заседание общественного экспертного совета, который решает одобрить, отклонить или вернуть рассматриваемый проект для доработки. Отклоненный проект уже не может быть внесен на рассмотрение повторно. Одобренный сквозной проект вносится экспертным советом на утверждение в президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Затем проект направляется в Минпромторг, который и выделяет субсидии на его реализацию.

Субсидии на сквозные проекты

В сентябре 2021 г. Правительство утвердило правила предоставления субсидий на реализацию сквозных проектов. Так, компании, которые реализуют проекты по внедрению российской электронной продукции, получат до 4 млрд руб. в год. Однако сама организация должна вложить в него не менее 100 млн руб. собственных средств за весь период — до пяти лет. Соответственно предельная сумма госфинансирования по таким проектам может достигнуть 20 млрд руб. Также компания должна взять на себя обязательство, в соответствии с которым доля российской электроники в общем объеме ее проекта составит не менее 70%, говорится в документе.

Бизнес также сможет возместить до 50% затрат на покупку российских решений за счет федеральных субсидий. Деньги, в частности, можно направить на покупку продукции и комплектующих, модернизацию производства, а также переобучение сотрудников.