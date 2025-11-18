Клиенты Т2 могут выбрать название сети или эмодзи вместо стандартного имени

Т2, российский оператор мобильной связи, запустил новую услугу «Изменение название сети». Она позволяет абонентам выбирать название или эмодзи, которые отображаются в строке состояния смартфона, вместо стандартного имени оператора. Услуга доступна всем пользователям Т2 в мобильном приложении оператора.

Т2 продолжает расширять возможности своих цифровых сервисов, выходя за рамки стандартных телеком-услуг. Абоненты получили возможность персонализировать название сети в строке состояния телефона с помощью добавления эмодзи или короткого текста. Изменять отображаемое название можно неограниченное количество раз – за ежемесячную абонентскую плату.

Новая услуга продолжает инициативу, начатую почти год назад. В декабре 2024 г. Т2 первой в мировой телеком-индустрии внесла новогодние эмодзи в название сети для всех своих пользователей. Инициатива вызвала широкий отклик у абонентов. По отзывам пользователей, им приятно было видеть в своем устройстве не просто техническое обозначение оператора, а элемент, отражающий настроение и индивидуальный запрос.

Услуга доступна в последней версии мобильного приложения Т2 в разделе «Профиль». Следует открыть меню под именем пользователя в левом верхнем углу экрана, выбрать пункт «Изменение названия сети». Подключение займет несколько секунд, а изменения в названии сети отобразятся автоматически в течение суток.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2, отметил: «Мы давно замечаем, как пользователи стремятся превратить даже самые простые технические элементы своего цифрового опыта в способ самовыражения. Почти год назад, когда мы впервые в отрасли добавили новогодние эмодзи к имени сети, реакция абонентов превзошла все ожидания: люди делились скриншотами, обсуждали любимые символы, просили оставить их подольше. Это вдохновило нас пойти дальше – не просто предлагать готовые варианты, а дать возможность каждому создать собственное, персональное название. Теперь каждый может выбрать эмодзи под настроение или добавить короткое слово или фразу – будь то имя, слоган или любой значимый для себя посыл. Это маленькая, но важная деталь, которая делает повседневное взаимодействие с технологиями чуть теплее».