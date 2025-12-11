Т2 обновляет тарифную линейку

Т2, российский оператор мобильной связи, улучшает наполнение и условия тарифной линейки. Тариф «Хватит!» с тройным безлимитом теперь доступен к подключению по более выгодной цене. Состав тарифов линеек «Мой» и «Везде онлайн» оператор пополнил удвоением интернет-трафика и ежемесячным пакетом в 100 SMS. Т2 обновил и тариф Premium, добавив в него безлимитный интернет. Об этом CNews сообщили представители T2.

Т2 делает свой флагманский тариф «Хватит!» выгоднее. Абонентская плата у новых абонентов составит 390 руб. в месяц во всех регионах присутствия оператора. Тариф включает тройной безлимит: интернет без ограничений, безлимитные звонки на номера Т2 и SMS по России. В тариф также включены 200 минут на звонки вне сети и специальный пакет из 35 Гб, которые можно подарить другому пользователю, обменять или продать на «Маркете Т2».

Т2 обновляет тариф Premium, включая в него безлимитный интернет. В тарифный план, как и прежде, включены безлимитные звонки внутри сети T2, 2000 минут на другие номера России, безлимитный интернет за границей, 500 SMS, а еще 60 ГБ, чтобы делиться с друзьями или обменивать их на выгодные предложения. Абоненты Premium также получают особые привилегии по программе Т2 Selection и консультации по выделенной линии службы поддержки.

Оператор добавил пакеты SMS в большинство тарифов. Теперь 100 SMS ежемесячно доступны в тарифах «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Мой разговор», «Везде онлайн» и Black. Абоненты тарифов «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и «Везде онлайн» смогут ежемесячно удваивать гигабайты трафика. Остатки ГБ, минут и SMS при этом продолжат вечно накапливаться при своевременном внесении абонентской платы. Тарифы теперь доступны для подключения к любым устройствам.

Все изменения доступны при новом подключении или переходе с другого тарифа оператора. Абоненты обновленных тарифов получат остальные преимущества Т2: заморозку цены, бесплатный доступ к многоуровневой системе кибербезопасности SafeWall и центру обмена минутами и гигабайтами.

T2 также запускает две новые услуги – подключить их можно как на новых, так и на архивных тарифах. «Безлимитный интернет на выходные и праздничные дни» предоставляет неограниченный трафик на любые сервисы по субботам, воскресеньям и в праздничные дни. С услугой «Безлимитные SMS и MMS» клиенты могут отправлять неограниченное количество текстовых и мультимедийных сообщений любым абонентам российских операторов.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2: «Совсем недавно мы запустили тройной безлимит в обновленном тарифе «Хватит!», который стал настоящих хитом среди абонентов. Мы переписали правила рынка, добавив в тариф безлимитный интернет, неограниченные звонки внутри сети и SMS по России. Теперь же мы обновляем почти всю нашу тарифную линейку, делая предложения еще интереснее для клиентов. Эти изменения и новые услуги напрямую отвечают на самые популярные запросы наших абонентов. Мы слышим, что сейчас им как никогда важна гибкость, предсказуемость и реальная свобода в использовании услуг связи».