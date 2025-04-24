Кибербезопасность в цифровую эпоху: кто отвечает за защиту детей в интернете?

Исследователи ГК «Солар» выявили интересные и тревожные тенденции в том, как родители и дети относятся к киберзащите. Меньше трети детей доверяются родителям в вопросах безопасности в интернете, хотя подавляющее большинство родителей (82%) уверены, что именно они могли бы уберечь своих детей от угроз в сети. Смутные представления о существующих угрозах, низкая осведомленность о методах и инструментах злоумышленников, расплывчатые границы ответственности повышают риски, с которыми дети и подростки сталкиваются в цифровую эпоху. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Кто главный в вопросах кибербезопасности

Исследование ГК «Солар» показало, что 82% родителей считают себя ответственными за киберзащиту своих детей. Подавляющую часть этой группы (85%) составляют женщины. Однако лишь 26% детей разделяют это мнение и уверены, что их безопасность в сети зависит от родителей. Более того, 61% подростков уверены, что способны самостоятельно обеспечить собственную кибербезопасность. Эксперты подчеркивают, что реальная осведомленность об угрозах и способах защиты у них отсутствует.

Насколько молодежь грамотна в области киберзащиты

Почти половина подростков (45% опрошенных) затрудняется с формулировкой смысла кибербезопасности. Каждый пятый считает, что она включает в себя защиту и отсутствие опасностей в интернете, а 7% связывают ее с защитой от мошенников и хакеров. Лишь 8% подростков связывают кибербезопасность с отсутствием утечек персональных данных.

Менее 2/3 подростков считают важным соблюдать меры безопасности при любом выходе в интернет. При этом 70% осознают необходимость таких мер при использовании социальных сетей. Молодое поколение осознает риски, связанные с общением онлайн, но почти треть не понимает, что правила кибербезопасности необходимо соблюдать при любом выходе в интернет.

Как родители подходят к кибербезопасности

Подавляющее большинство родителей (90%) четко осознает риски интернет-среды, однако они не всегда доносят эту информацию до детей. Важно отметить, что респонденты считают безопасными и онлайн-игры (так высказались 59% участников), и социальные сети (70%), несмотря на то что в обоих случаях нужно создавать аккаунты и вводить личную информацию.

Кто несет ответственность за кибербезопасность

Результаты исследования говорят о заметном разрыве в том, как родители и дети понимают кибербезопасность. Только 25% подростков оставляют за родителями последнее слово, а 61% воспринимает свою кибербезопасность как личную ответственность. При этом большинство родителей (82%) считает, что именно они несут основную ответственность за защиту ребенка от киберугроз. Только 41% уверен, что ребенок тоже вовлечен в этот процесс.

Интересно, что респонденты переносят часть ответственности за безопасность на владельцев интернет-ресурсов — на них указывают 26% подростков и 41% родителей. Это подчеркивает, как важно вовлекать в формирование безопасных привычек все стороны процесса.

«Киберграмотность — сложный продукт, растущий из диалога поколений, которые должны обогащать друг друга навыками и знаниями. Чтобы повысить цифровую грамотность у детей, свои усилия должны объединить родители, общество, бизнес и государство. Исследования показывают, что многие школьники понимают важность этих вопросов, но не всегда знают, что нужно делать. Поэтому необходимо учить их основам кибергигиены, чтобы они осознавали свою ответственность. Сейчас особенно важно создать надежную образовательную платформу, посвященную общей кибербезопасности. Бизнес может помочь, предлагая интересные и интерактивные курсы, которые научат молодежь основам безопасности и разовьют критическое мышление», — сказала Марина Овсянникова, директор по маркетингу и PR ГК «Солар».

«По нашим данным, доля детей и подростков, столкнувшихся с мошенничеством, выросла в четыре раза всего за полгода. В поисках новых путей для обмана злоумышленники делают детей точкой входа в домохозяйства. Отдельным направлением развития продуктов стали решения, направленные на повышение цифровой безопасности детско-юношеской аудитории. Анализ отдельных кейсов показывает, что часть мошеннических сценариев обрывается в тех случаях, когда ребенок обращается к родителям или доверенным взрослым. T2 видит свою задачу не только в части продуктовой и технологической защиты от мошенников, но и повышении уровня информированности. В том числе о том, что в пугающих ситуациях нормально сразу обратиться за помощью к родителям. Эксперты T2 проводят открытые уроки в школах и вебинары для молодой аудитории, чтобы повысить информированность о рисках и предоставить конкретный план действий на случай атаки злоумышленников», — сказал директор по продукту и клиентскому опыту T2 Андрей Борзов.