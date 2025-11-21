«МегаФон» к началу зимы повысил надежность телеком-оборудования в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области

«МегаФон» объявил о завершении комплексной подготовки сетевой инфраструктуры Гаврилов‑Ямского района Ярославской области к зимнему периоду: обновлены системы электропитания на базовых станциях в городе и прилегающих деревнях, что позволит более чем 16 тыс. жителей сохранять связь даже в сильные морозы и при аварийных отключениях электроэнергии.

В рамках работ инженеры компании заменили устаревшие аккумуляторные батареи в ключевых точках сети: в историческом центре города и в левобережном малоэтажном микрорайоне. Это увеличивает запас автономной работы базовых станций до четырех часов в случае прекращения внешнего электроснабжения, минимизируя риски длительных перерывов в голосовой связи и мобильном интернете. Одновременно были выполнены профилактика и модернизация климатического оборудования, и обновление программного обеспечения для стабильной работы в отрицательных температурах.

Также были проведены работы по улучшению скорости мобильного интернета в селе Шопша и деревне Шалаево Гаврилов-Ямского района. После проведенной модернизации телеком-объектов скорость в гаджетах абонентов, проживающих в этих малых населенных пунктах, увеличилась на 15%, что позволило улучшить качество доступа к онлайн‑сервисам и экстренным каналам связи в малых населённых пунктах.

«Чтобы абоненты могли уверенно пользоваться услугами в любой мороз, наша техническая служба системно проводит работы по повышению надежности сети: от замены батарей и обслуживания климат‑блоков до обновления софта и перераспределения частот под более востребованные технологии. В этом году аналогичные мероприятия по модернизации энергоснабжения и климатического оборудования были выполнены также в Большесельском, Рыбинском, Даниловском, Пошехонском, Угличском и Тутаевском районах. Работы были проведены с соблюдением требований промышленной безопасности и экологичного обращения с отработанными аккумуляторами. Сеть остается под круглосуточным мониторингом, а наши технические специалисты готовы оперативно отрабатывать любые ситуации в зимних условиях», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.

«МегаФон» продолжит инвестировать в устойчивость и качество связи в регионе, чтобы обеспечить жителям доступ к надежным коммуникациям и цифровым сервисам в любой сезон.