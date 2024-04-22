МТС Travel перечислил бюджетные направления для летнего отдыха

Сервис путешествий МТС Travel проанализировал, куда россияне отправятся отдыхать летом и где они смогут найти наиболее доступное жилье. Самым бюджетным направлением для летнего отпуска на текущий момент является Краснодар, а лидером по количеству ранних бронирований — Санкт-Петербург. Об этом CNews сообщили представители МТС Travel.

По данным МТС Travel, средняя открытая цена на отели и другие объекты размещения по России в летний период на данный момент составляет 6600 руб.й за ночь. Из наиболее популярных у туристов городов пока что выгоднее всего остановиться летом в Краснодаре — средняя стоимость проживания за ночь там составляет 4300 руб. На втором месте бюджетных направлений разместился Волгоград — там туристам придется заплатить в среднем 4500 руб. в сутки. Тройку лидеров бюджетных направлений замыкает Архангельск — средняя стоимость проживания в отеле летом в этом городе составляет 4700 руб. за ночь.

Остановившись в Краснодаре, туристам будет удобно исследовать регион и отправляться в короткие поездки с осмотром местных достопримечательностей, Волгоград окажется привлекательным для путешественников своими музеями и архитектурой, а в поездке в Архангельск можно добраться до Соловецких островов — из города до архипелага курсируют теплоходы в летний период, а самолеты летают круглый год.

Если говорить о пляжных направлениях, то наиболее бюджетные отели можно найти в Самаре, где набирает популярность пляжный отдых на Волге, — в среднем 4900 руб. за ночь. Далее по стоимости следует жилье в поселках Лазаревское в Сочи (5800 руб. за ночь) и Витязево рядом с Анапой (6900 руб. за ночь).

Топ бюджетных направлений для путешествий летом 2024 г., цена за одну ночь: Краснодар

4300 руб., Волгоград 4500 руб., Архангельск 4700 руб., Самара 4900 руб., Владикавказ 5100 руб., Ростов-на-Дону 5200 руб., Пятигорск 5300 руб., Лазаревское (Сочи) 5800 руб., Махачкала 5800 руб., Иркутск 5800 руб.

По данным МТС Travel, ранний спрос на туристическое жилье по стране в летний период вырос на 36% год к году по состоянию на середину апреля 2024 г. В тройку лидеров по количеству ранних бронирований традиционно вошли Санкт-Петербург, Сочи и Москва. Доля Санкт-Петербурга составляет 11%, Сочи и Москвы – 9% и 5% от всех бронирований по стране соответственно.

Самостоятельные туристы бронируют жилье в летние месяцы среднем на четыре ночи. Дольше всего путешественники собираются отдыхать в Анапе и Геленджике — средняя длительность бронирования в этих курортных городах составила восемь и семь ночей соответственно. При этом самая короткая средняя продолжительность бронирования летом отмечена в Горно-Алтайске — туристы бронировали жилье там в среднем на две ночи. Это может быть связано с тем, что город является отправной точкой в путешествии по Алтаю — зачастую туристы прилетают в аэропорт Горно-Алтайска, а затем самостоятельно или с туристической группой отправляются смотреть объекты туристического притяжения в других локациях.

Проанализированы ранние бронирования по России, а также средние открытые цены в летний период с 1 июня по 31 августа в 2023 и 2024 гг.

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МТС Travel, часть цифровой экосистемы МТС, создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входят одноименная платформа бронирования отелей и билетов, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, цифровые путеводители по России, а также портал «Тонкости туризма».