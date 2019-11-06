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Квартальная чистая прибыль Tele2 выросла на 114%

Бизнес Финансовые результаты Телеком Мобильная связь

Tele2, российский оператор мобильной связи, объявил консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за III квартал 2019 г.

В III квартале 2019 г. компания достигла следующих основных финансовых показателей: выручка выросла на 15,5% в сравнении с III кварталом 2018 г. и достигла 43,1 млрд руб.; показатель EBITDA составил 18 млрд руб. − увеличился на 47,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года; показатель рентабельности EBITDA достиг 41,9%, увеличившись на 9 п. п. по сравнению с III кварталом 2018 г; объем инвестиций в ИТ-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 5,9 млрд руб., увеличившись по сравнению с III кварталом 2018 г. на 34,6%. Соотношение CAPEX к выручке составило 13,8%; чистая прибыль достигла 3,4 млрд руб. – рост на 114,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 34% и достиг значения 1,9.

В III квартале 2019 г. Tele2 достигла следующих ключевых операционных показателей: квартальный отток абонентов сократился на 0,6 п. п. и составил 8,5%; количество активных пользователей мобильного интернета выросло на 47,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, сказал: «Tele2 вновь демонстрирует опережающие рынок темпы роста бизнеса. Третий квартал был для компании насыщен событиями, которые способствовали укреплению нашей позиции трендсеттера в телекоме. Tele2 продолжает активно инвестировать в развитие сети: по данным Роскомнадзора, мы традиционно являемся лидерами отрасли по темпам строительства инфраструктуры LTE. Мы первыми на российском телеком-рынке открыли пилотную зону 5G на собственной инфраструктуре, а также продемонстрировали реальные сценарии применения технологии. Реализуя стратегию "Другие правила", в III квартале мы запустили революционный для рынка продукт – "Биржу Tele2". Наши уникальные сервисы в полной мере отвечают запросам самой требовательной аудитории – "цифровым" клиентам. Об этом свидетельствует рост активных пользователей мобильного интернета почти в полтора раза. Этот показатель очень важен для нас, поскольку он обеспечивает дальнейший рост операционных и финансовых результатов компании».

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