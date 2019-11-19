Инвестиции Tele2 в телеком Владимирской области за 2019 год превысят 400 млн рублей

Tele2 и администрация Владимирской области заключили соглашение о взаимодействии в сфере развития услуг связи. Инвестиции оператора в телеком-инфраструктуру региона за 2019 год превысят 400 млн рублей. Это позволит улучшить покрытие сети во Владимире, Муроме, Коврове и Радужном, а также обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом и голосовой связью 78 населенных пунктов.

Соглашение подписано генеральным директором Tele2 Сергеем Эмдиным и губернатором Владимирской области Владимиром Сипягиным. В рамках сотрудничества в 2019 году оператор планирует значительно усовершенствовать покрытие сети в регионе и сделать доступными новейшие технологии связи для жителей ряда небольших сел и поселков. Кроме того, компания примет участие в реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ» на территории региона.

Годовой объем инвестиций Tele2 в цифровизацию региона составит более 400 млн рублей. Важное социальное значение имеет тот факт, что в некоторых населенных пунктах Владимирской области услуги оператора в стандартах 4G/3G/2G станут доступны впервые.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, отметил: «Владимирская область – один из уникальных для нас регионов, в котором последние два года компания демонстрирует рекордный рост бизнес-показателей. Tele2 добилась сильных результатов как в технологическом развитии, так и в наборе абонентской базы и повышении популярности мобильных услуг. До конца года мы планируем реализовать масштабный проект по расширению покрытия сети. Он позволит устранить цифровое неравенство в области и обеспечить современными услугами мобильной связи и высокоскоростного интернета жителей из небольших и удаленных населенных пунктов. Разрабатывая проект технического развития, мы учитывали пожелания жителей и областного правительства».

Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области, сказал: «Одной из важнейших задач региональной власти считаю обеспечение устойчивой связью жителей региона и реальный сектор экономики. А это тысячи предприятий и учреждений, это бизнес и инвесторы, от которых зависит настоящее и будущее нашей области. Но особенно важно, чтобы современные виды связи, интернет были одинаково доступны и в больших городах, и в самых дальних «медвежьих» уголках нашей области. Партнер, с которым мы сегодня подписали соглашение, гарантирует эту работу, со своей стороны мы будем оказывать ему необходимую помощь и поддержку».