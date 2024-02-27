Правительство России рассмотрит дорожную карту развития видеоигровой индустрии

Дорожная карта развития видеоигровой индустрии, разработанная в ответ на поручение Президента России Владимира Путина, дополнена предложениями департаментов и управлений правительства Москвы, Минэкономразвития, Агентством стратегических инициатив, Агентством креативных индустрий и объединениями разработчиков, в которые входят студии-разработчики видеоигр, продюсеры, инвесторы, киберспортсмены. Финальный вариант будет представлен главой РВИ Василием Овчинниковым. Об этом CNews сообщили представители «Организации развития видеоигровой индустрии».

Пятилетняя дорожная карта развития видеоигр была создана в соответствии с декабрьским поручением Президента России разработать меры поддержки отечественной индустрии видеоигр. Все предложения и события собраны для удобства в четыре блока: «Системные элементы поддержки», «Экспорт», «Образование» и «Технологии».

Дорожная карта была собрана в соответствии со стратегией РВИ и дополнена предложениями, поступившими от органов исполнительной власти, государственных организаций и профессионального сообщества. В дорожную карту был также введен новый блок, включающий ключевые нормативные акты: в данный момент в разработке находится ряд законопроектов, в том числе о возрастной маркировке видеоигр, и обсуждается возможность более сложного регулирования. Ряд коллег заявили о подготовке и иных важных для видеоигровой индустрии документов, но находящихся в ранней стадии их формирования.

В дорожной карте появились новые графы, которые позволяют отобразить лидера конкретных проектов и событий, а также организации, которые будут помогать в реализации. Дорожная карта содержит дополнения от РВИ, сделанные в соответствии с полномочиями организации или взятые из открытых источников, но важные для понимания всего ландшафта событий, которые могут произойти в ближайшие пять лет.

Дорожная карта развития видеоигровой индустрии будет представлена Правительству России через рабочую группу по развитию видеоигровой индустрии, созданную в конце прошлого года. Реализация карты будет в дальнейшим синхронизирована с заявленными организациями: каждый предложенный пункт будет детально проработан. Карта будет опубликована и поддерживаться в актуальном состоянии, будет дополняться новыми событиями, а какие-то, возможно, будут уходить, если потеряют актуальность и целесообразность.

«Пятилетняя дорожная карта – это общий план, собранный среди тех, кто уже проявил себя и участвует в развитии видеоигровой индустрии. План, который позволит эффективно координироваться всем участникам – всем, кто вкладывается сейчас или начнет это делать в будущем, поэтому дорожная карта будет “живой” и постоянно обновляемой. Мы приглашаем профессионалов отрасли, специалистов из сфер, связанных с видеоиграми, а также институты развития и фонды, кто может и готов восстанавливать и развивать видеоигровую индустрию в России, присоединяться и дополнять дорожную карту или брать на себя какие-то из событий и отвечать за их реализацию», — отметил глава РВИ Василий Овчинников.

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РВИ – это объединение профессионалов индустрии (разработчики, дизайнеры, продюсеры, руководители компаний, собственники, инвесторы и т.д.), основная работа которой направлена на взаимопомощь, защиту и развитие отечественного геймдева и всей видеоигровой индустрии.

Цель организации — развитие индустрии видеоигр путем поддержки значимых проектов и полезных инициатив, их продвижения, обсуждения и т.д. РВИ содействует созданию положительного образа геймдева и игровой культуры в обществе, а также координации взаимодействия между инвесторами, издателями, научно-образовательными сообществами и корпорациями.