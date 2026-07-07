Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197187
ИКТ 15213
Организации 11690
Ведомства 1504
Ассоциации 1104
Технологии 3580
Системы 26969
Персоны 85965
География 3097
Статьи 1578
Пресса 1299
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2809
Мероприятия 895

Гнутов Георгий

СОБЫТИЯ


07.07.2026 Проекты резидентов Московского кластера видеоигр и анимации привлекли финансирование от Института развития интернета 1
01.08.2024 «Агентство креативных индустрий» презентовало первый в России кластер видеоигр и анимации 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Гнутов Георгий и организации, системы, технологии, персоны:

Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3412 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1498 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 1
PC game - GameDev - Game development and production - Геймдев 94 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 550 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12733 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25271 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3181 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21835 1
Агамова Гюльнара 9 1
Овчинников Василий 21 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47330 2
Россия - РФ - Российская федерация 164817 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 590 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1272 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3320 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18029 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5722 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455143, в очереди разбора - 727879.
Создано именных указателей - 197187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще