«Агентство креативных индустрий» презентовало первый в России кластер видеоигр и анимации

В 2025 г. в «Сколково» откроется первый в России кластер видеоигр и анимации. Его площадь составит около 40 тыс. кв. метров. Об этом CNews сообщили представители «Агентства креативных индустрий» (АКИ).

Кластер разместится на пяти этажах здания бизнес-центра «Стратос» на улице Николы Теслы (дом 1, строение 1). Оператором площадки выступает АКИ.

Кластер станет точкой притяжения представителей индустрии: ведущие компании отрасли смогут создавать видеоигры любого типа и сложности. Начинающие компании-разработчики и анимационные студии получат доступ к высокотехнологичной профессиональной аппаратуре. Присоединиться к кластеру планируют уже более 40 компаний.

«По нашим прогнозам, к 2030 г. кластер сможет вместить около 2 тыс. специалистов, малых, средних и крупных студий, а также независимых разработчиков — для них будут предусмотрены специальные акселерационные программы», — сказала руководитель АКИ Гюльнара Агамова.

Благодаря новой площадке уже к 2030 г. значительно увеличится количество отечественных видеоигровых и анимационных продуктов, как на российском, так и международном рынках.

«Ограничение доступа к основным каналам международной дистрибуции и уход с рынка крупных профильных инвесторов изменили картину отечественного геймдева, сделали нас более гибкими, дали толчок на усиление адресной работы с крупными иностранными рынками и привлечение в индустрию непрофильных инвесторов. Уверен, что кластер станет такой площадкой, где столичные разработчики смогут найти инвестиции, а инвесторы — интересные проекты в свой портфель», — отметил Василий Овчинников, генеральный директор Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ).

«Кластер будет служить «витриной» современных наработок видеоигровой и анимационной сферы. Здесь будут проходить бизнес-встречи с зарубежными партнерами и тематические выставки», — сказала Гюльнара Агамова.

Кластер будет включать в себя студию захвата движения, позволяющую делать максимально реалистичную графику, студию звукозаписи для озвучки героев и записи фоновых звуков, саундтреков и музыки, а также кинозал, лекторий, конференц-зал, переговорные комнаты и выставочную зону.

Развитие индустрии будет способствовать экономическому росту столичной ИT-отрасли в целом, появлению инноваций в графике, звуке, искусственном интеллекте и виртуальной реальности, а также созданию рабочих мест.

«Видеоигровая индустрия становится новой кросс-медиа. По видеоиграм снимают сериалы, фильмы, анимацию, рисуют комиксы. Качество графики современных гейм-проектов настолько высоко, что по реалистичности изображения приближает их к кинофильмам. С разработчиками видеоигр нередко сотрудничают звезды кино и известные музыканты. Появление в Москве такого кластера поможет взращивать геймдев-стартапы до современного высочайшего уровня, в том числе и с технологической точки зрения», — отметил генеральный директор SMP Esports Георгий Гнутов.