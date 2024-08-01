Разделы

Цифровизация
|

«Агентство креативных индустрий» презентовало первый в России кластер видеоигр и анимации

В 2025 г. в «Сколково» откроется первый в России кластер видеоигр и анимации. Его площадь составит около 40 тыс. кв. метров. Об этом CNews сообщили представители «Агентства креативных индустрий» (АКИ).

Кластер разместится на пяти этажах здания бизнес-центра «Стратос» на улице Николы Теслы (дом 1, строение 1). Оператором площадки выступает АКИ.

Кластер станет точкой притяжения представителей индустрии: ведущие компании отрасли смогут создавать видеоигры любого типа и сложности. Начинающие компании-разработчики и анимационные студии получат доступ к высокотехнологичной профессиональной аппаратуре. Присоединиться к кластеру планируют уже более 40 компаний.

«По нашим прогнозам, к 2030 г. кластер сможет вместить около 2 тыс. специалистов, малых, средних и крупных студий, а также независимых разработчиков — для них будут предусмотрены специальные акселерационные программы», — сказала руководитель АКИ Гюльнара Агамова.

Благодаря новой площадке уже к 2030 г. значительно увеличится количество отечественных видеоигровых и анимационных продуктов, как на российском, так и международном рынках.

«Ограничение доступа к основным каналам международной дистрибуции и уход с рынка крупных профильных инвесторов изменили картину отечественного геймдева, сделали нас более гибкими, дали толчок на усиление адресной работы с крупными иностранными рынками и привлечение в индустрию непрофильных инвесторов. Уверен, что кластер станет такой площадкой, где столичные разработчики смогут найти инвестиции, а инвесторы — интересные проекты в свой портфель», — отметил Василий Овчинников, генеральный директор Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ).

Алексей Кузнецов, ЦКР: Система для защищенного файлообмена должна быть не менее удобной, чем мессенджеры
безопасность

«Кластер будет служить «витриной» современных наработок видеоигровой и анимационной сферы. Здесь будут проходить бизнес-встречи с зарубежными партнерами и тематические выставки», — сказала Гюльнара Агамова.

Кластер будет включать в себя студию захвата движения, позволяющую делать максимально реалистичную графику, студию звукозаписи для озвучки героев и записи фоновых звуков, саундтреков и музыки, а также кинозал, лекторий, конференц-зал, переговорные комнаты и выставочную зону.

Развитие индустрии будет способствовать экономическому росту столичной ИT-отрасли в целом, появлению инноваций в графике, звуке, искусственном интеллекте и виртуальной реальности, а также созданию рабочих мест.

«Видеоигровая индустрия становится новой кросс-медиа. По видеоиграм снимают сериалы, фильмы, анимацию, рисуют комиксы. Качество графики современных гейм-проектов настолько высоко, что по реалистичности изображения приближает их к кинофильмам. С разработчиками видеоигр нередко сотрудничают звезды кино и известные музыканты. Появление в Москве такого кластера поможет взращивать геймдев-стартапы до современного высочайшего уровня, в том числе и с технологической точки зрения», — отметил генеральный директор SMP Esports Георгий Гнутов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

В SAP полетели головы. Два топ-менеджера лишились кресел фоне увольнения 10 тысяч простых сотрудников

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Цифровизация HR помогает в борьбе с кадровым кризисом

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор умных устройств EKF: новый уровень комфорта для дома

Обзор ноутбука ICL Raybook S1411 G2R: ультралегкий корпоративный помощник

Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024: лучший ноутбук на Windows?

Показать еще

Наука

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024