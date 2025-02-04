Определены льготные условия для резидентов первого в России кластера видеоигр и анимации

Будущие резиденты и участники акселератора Агентства креативных индустрий (АКИ) Москвы «Фабрика видеоигр» смогут воспользоваться льготными арендными условиями офисов и коворкингов.

На первый предварительный этап отбора резидентов в первый в России кластер видеоигр и анимации было подано почти 60 заявок. Среди потенциальных резидентов – более 35 видеоигровых компаний и около 20 анимационных студий. Итоговый отбор заявок пройдет весной 2025 г. Сам кластер откроет двери уже в этом году, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Резидентами кластера могут стать столичные компании в сфере видеоигр и анимации, которые имеют в профессиональном портфолио как минимум один реализованный видеоигровой или анимационный продукт, а также хотя бы один проект на стадии разработки.

«Кластер видеоигр и анимации — это стратегический проект Москвы для поддержки креативных индустрий и создания площадки мирового уровня, где разработчики смогут работать над проектами любой сложности, развивать команды и выходить на международные рынки. Принимая во внимание опыт стран-лидеров игровой индустрии, мы создаем инфраструктуру, которая не только усилит позиции мощных игроков, уже присутствующих на российском рынке, но и позволит вывести в свет новые команды и проекты, подняв отрасль на качественно новый уровень», – отметила руководитель Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова.

Резиденты кластер смогут разместить свой офис на его территории на льготных условиях. В первый год компании будут платить 1,2 тыс. руб. за квадратный метр в год, со второго года — 5,8 тыс. руб., с третьего года — 11,7 тыс. руб. Кроме того, предусмотрена льготная аренда коворкинга для участников проектов в сфере видеоигр и анимации, а также акселератора Агентства креативных индустрий «Фабрика видеоигр». Стоимость составит 1 руб. в месяц.

Резиденты кластера получат доступ к технологической инфраструктуре, которая предполагает полный цикл создания видеоигровых и анимационных продуктов от создания идеи до ее реализации и демонстрации в выставочном пространстве. На пятом, четвертом и третьем этажах здания будет расположена зона офисов, которая займет почти 9 тыс. кв.м. На втором этаже разместится зона коворкинга. На первом этаже будут расположены: звукозаписывающая студия, капсульный отель, просмотровый зал, площадка для проведения киберспортивных турниров, лекторий, мокап-студия, выставочная зона, а также административные помещения. Кроме этого, в здании предусмотрена подземная парковка.

Агентство креативных индустрий (АКИ) Москвы реализует проект первого в стране кластера видеоигр и анимации, который охватит все сферы индустрии — от обучения до поддержки московских разработчиков в экспортной деятельности. Современное специализированное оборудование позволит создавать видеоигры и 3D-анимацию любого типа и сложности. Инфраструктура кластера видеоигр разработана таким образом, что охватывает полный цикл создания игр и анимации – от прототипирования и разработки до выпуска готового продукта. С помощью студии захвата движения можно будет создавать реалистичных персонажей. Для просмотра и корректировки готовых материалов предусмотрен кинозал с экранами высокого разрешения. Для проведения лекций, обучающих сессий и других мероприятий предусмотрен технически оснащённый лекторий. А в конференц-зале и выставочной зоне будут проходить деловые и творческие мероприятия, выставки и презентации.

Планируется, что кластер станет центром притяжения для талантливых разработчиков со всего мира, откроет новые возможности для развития этой креативной индустрии, что укрепит позиции Москвы как одного из лидеров в области создания видеоигр и анимации.

С 2023 г. Агентство креативных индустрий (АКИ) Москвы активно поддерживает видеоигровую индустрию. С этого года в АКИ существует акселератор «Фабрика видеоигр». В его рамках участники дорабатывают свои проекты, а затем представляют их инвесторам. Успешные проекты получают распространение на крупнейших игровых платформах России и мира. Первый поток уже завершился созданием 20 уникальных проектов, впереди ещё два потока.