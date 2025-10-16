RuStore расширяет присутствие в Азии: в России появятся игры из Южной Кореи

RuStore объявил о выходе на рынок Южной Кореи, продолжая стратегию расширения международного присутствия. Уже подписано соглашение с корейской студией NSPEC о дистрибуции их игр на российском рынке. Платформа теперь работает с разработчиками из 70 стран мира, включая Китай, Вьетнам, Японию и Иран. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

«Выход на рынок Южной Кореи — важный шаг в развитии нашей международной экосистемы. Азиатский контент демонстрирует стабильный рост популярности: с начала 2025 г. спрос на такие игры в RuStore вырос на 15%, а также на них приходится больше 50% всех оплат среди иностранных сервисов», — отметил руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев.

Южная Корея стала новым этапом расширения каталога RuStore и привлечению разработчиков из-за рубежа. Ранее магазин приложений вышел на рынок Вьетнама и уже работает с местными студиями. Особенно активно развивается сотрудничество с Китаем — сегодня около трети игрового каталога RuStore составляют проекты от китайских студий.