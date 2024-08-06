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«Райффайзен Банк» обновил интерфейс мобильного приложения при участии red_mad_robot

«Райффайзен Банк» обновил интерфейс мобильного приложения при участии red_mad_robot. В течение года red_mad_robot вместе с командой «Райффайзен» исследовала пользовательский опыт клиентов банка, благодаря чему смогла повысить лояльность клиентов и показатели внутри приложения. Об этом CNews сообщили представители red mad robot.

Решения по редизайну внешнего облика мобильного приложения R-Online были основаны на результатах масштабного исследования пользовательского опыта. Вместе с командой Райффайзен Банка компания red_mad_robot опросила более 20 тыс. клиентов и провела 11 исследований за 3,5 месяца.

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Обновление затронуло все основные экраны мобильного приложения: главный экран, профиль пользователя, витрину продуктов, центр уведомлений и другие. Также появились новые возможности для оплаты услуг ЖКХ, интернета и мобильной связи. Использование разделов и отдельных функций стало более интуитивно понятным благодаря упрощению навигации для удобства пользователей. Кроме того, была улучшена техническая часть: теперь приложение работает быстрее и стабильнее, значительно снизился процент обращений в информационный центр.

По результатам редизайна приложения R-Online «Райффайзен Банку» удалось увеличить долю активных клиентов текущей базы на три процентных пункта, а также значительно улучшить показатели использования банковских продуктов внутри приложения и тем самым повысить лояльность клиентов.

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