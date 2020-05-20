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R-Style Softlab предложила банкам функциональность ведения номинальных и эскроу-счетов

ИТ в банках

R-Style Softlab реализовала возможность ведения счетов эскроу и номинальных счетов. Новая функциональность доступна в системе RS-Retail V. 6, предназначенной для автоматизации розничного направления банковского бизнеса, из линейки программных продуктов RS-Bank V. 6.

Обновления RS-Retail V. 6 позволят кредитно-финансовым учреждениям вести два вида специальных счетов — счетов эскроу, на которых учитываются и блокируются денежные средства в целях передачи их бенефициару при возникновении предусмотренных договором условий, и номинальных счетов, позволяющих владельцу выполнять операции с денежными средствами, права на которые принадлежат другому лицу (бенефициару).

«Мы постоянно расширяем возможности АБС RS-Bank V. 6 с учетом актуальных тенденций на рынке банковской автоматизации и требований законодательства, — сказал Ринат Каримов, заместитель генерального директора R-Style Softlab, директор департамента банковского ПО RS-Bank. — Банки, использующие систему RS-Retail V. 6, смогут предоставить клиентам новый финансовый инструмент для управления денежными средствами — специальные счета, имеющие конкретное целевое назначение. В частности, функциональность для ведения эскроу-счетов, которая востребована при обеспечении сделок при покупке квартир у застройщиков, работающих по схеме долевого строительства, позволяет обеспечить продавцу и покупателю исполнение обязательств и минимизировать риски по срыву сделки или возможности мошенничества одной из сторон».



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