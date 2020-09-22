R-Style Softlab предложила банкам комплексное решение для запуска денежных переводов между физлицами через СБП

R-Style Softlab успешно протестировала функциональность денежных переводов между физическими лицами в АБС RS-Bank V.6 через Систему быстрых платежей (СБП) и подтвердила ее готовность к работе с Национальной системой платежных карт (НСПК). С помощью комплексного решения R-Style Softlab банки смогут предоставлять клиентам круглосуточный сервис мгновенных денежных переводов через СБП.

Специалисты ИТ-компании интегрировали систему автоматизации розничного банковского обслуживания RS-Retail V.6, входящую в АБС RS-Bank V.6, c модулем «RS-Connect. Обмен с СБП» из линейки программных продуктов RS-Connect для онлайн-обмена данными с государственными информационными системами (ГИС). Модуль выступает в роли маршрутизатора и адаптера для взаимодействия между системами ДБО банка, АБС и операционным платежным и клиринговым центром СБП.

В АБС RS-Bank V.6 появились функции списания и зачисления платежей по СБП, а также формирования электронных сообщений для установки или изменения ликвидности.

В модуле «RS-Connect. Обмен с СБП» теперь можно вести реестры платежей и сверять платежи СБП в банке за операционный день с информацией по операциям в СБП из потранзакционного реестра, полученного из Банка России. В модуль добавлены интеграционные сервисы для взаимодействия с системами ДБО. «RS-Connect. Обмен с СБП» интегрирован с операционным платежным и клиринговым центром СБП.

«У нашего решения для взаимодействия банков с СБП есть дистрибутивная интеграция с АБС RS-Bank V.6 и возможность интеграции с несколькими АБС благодаря единому учетному объекту, по которому можно увидеть всю историю его обработки, и отдельным информационным журналам взаимодействия с операционным платежным и клиринговым центром СБП и АБС, — сказала Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab. — Решение поможет банкам с минимальными затратами предоставить клиентам сервис мгновенных денежных переводов и соответствовать требованиям законодательства в части работы с СБП, что подтвердило тестирование с НСПК».