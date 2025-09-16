Разделы

ПО Софт ИТ в банках
|

R-Style Softlab реализовала в АБС RS-Bank V.6 сервис «второй руки»

R-Style Softlab, компания-разработчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор, реализовала возможность подтверждения операций уполномоченным лицом (сервис «вторая рука») во флагманском продукте АБС RS-Bank V.6. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab.

С 1 сентября 2025 г. вступил в силу закон № 41-ФЗ от 1 апреля 2025 г., в рамках которого физические лица вправе определить уполномоченное лицо («вторую руку») для подтверждения совершения операции по переводу денежных средств, операций по вкладам и получению наличных денежных средств, в том числе с использованием банкомата. Банки обязаны обеспечить клиенту — физическому лицу возможность определить уполномоченное лицо для получения подтверждения транзакции.

Сервис «второй руки» будет распространяться на широкий спектр операций: закрытие вкладов/счетов; оформление кредитов; оплата товаров или услуг на значительные суммы и другие.

Пресейл директор R-Style Softlab Максим Шубин: «Реализация требования ЦБ cодержит некоторые особенности. Например, сервис должен позволять выбрать одного или нескольких уполномоченных, подключать возможность проверки к определенным счетам или продуктам, давать возможность выбора критерия, по которому должно происходить отслеживание и подтверждение операции. R-Style Softlab реализовал все возможности подтверждения операций в RS-Bank V.6

При подключении сервиса система будет приостанавливать выполнение операций клиента в том случае, если для нее назначено уполномоченное лицо. Операция будет проходить только после получения соответствующего подтверждения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Карточка товара за пару кликов. Как ИИ ускоряет создание продуктового контента и снижает его стоимость

В ИТ появилась новая профессия - уборщик кода после нейросетей. Теперь программисты без работы не останутся

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов

«Перекресток» и «Яндекс» строят в России склад будущего на 100 роботов. Сумма проекта могла составить 300 миллионов

Цифровой контроль строительства: как российские компании задают новый стандарт цифровой стройки

Обмен данными для ИИ в нефтегазовой отрасли России под угрозой срыва из-за скрытности компаний

Конференции

CNews AI Awards 2025

Технологии искусственного интеллекта

Orion Digital Day
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще