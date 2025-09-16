R-Style Softlab реализовала в АБС RS-Bank V.6 сервис «второй руки»

R-Style Softlab, компания-разработчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор, реализовала возможность подтверждения операций уполномоченным лицом (сервис «вторая рука») во флагманском продукте АБС RS-Bank V.6. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab.

С 1 сентября 2025 г. вступил в силу закон № 41-ФЗ от 1 апреля 2025 г., в рамках которого физические лица вправе определить уполномоченное лицо («вторую руку») для подтверждения совершения операции по переводу денежных средств, операций по вкладам и получению наличных денежных средств, в том числе с использованием банкомата. Банки обязаны обеспечить клиенту — физическому лицу возможность определить уполномоченное лицо для получения подтверждения транзакции.

Сервис «второй руки» будет распространяться на широкий спектр операций: закрытие вкладов/счетов; оформление кредитов; оплата товаров или услуг на значительные суммы и другие.

Пресейл директор R-Style Softlab Максим Шубин: «Реализация требования ЦБ cодержит некоторые особенности. Например, сервис должен позволять выбрать одного или нескольких уполномоченных, подключать возможность проверки к определенным счетам или продуктам, давать возможность выбора критерия, по которому должно происходить отслеживание и подтверждение операции. R-Style Softlab реализовал все возможности подтверждения операций в RS-Bank V.6.»

При подключении сервиса система будет приостанавливать выполнение операций клиента в том случае, если для нее назначено уполномоченное лицо. Операция будет проходить только после получения соответствующего подтверждения.