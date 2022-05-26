«Прио-Внешторгбанк» автоматизирует основную деятельность на основе АБС RS-Bank V.6

R-Style Softlab начала проект по внедрению АБС RS-Bank V.6 в кредитно-финансовом учреждении Рязанской области «Прио-Внешторгбанке». Выбору системы способствовали ее приемлемая стоимость, хорошая репутация на рынке и производительная СУБД в основе, отмечают в компании.

Внедрению предшествовал проект обследования банка, в ходе которого команда R-Style Softlab уточнила требования банка к системе и провела оценку трудозатрат будущего проекта.

После внедрения АБС RS-Bank V.6 охватит все направления бизнеса банка. Для удовлетворения потребностей заказчика в полном объеме проектной команде предстоит реализовать интеграцию АБС с многочисленными системами банка.

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По уверениям Рината Каримова, директора департамента банковского ПО компании R-Style Softlab, проект будет весьма масштабным: «В ходе проекта нам предстоит выполнить довольно много доработок в своей системе, однако в этом есть немалый плюс: многие из усовершенствований мы предполагаем в дальнейшем включить в дистрибутив АБС RS-Bank V.6, что позволит придать нашей системе качественное развитие».