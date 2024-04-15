Подтверждена корректная работа АБС RS-Bank V.6 с СУБД Postgres Pro

Российская ИT-компания R-Style Softlab, разработчик программного обеспечения для цифровизации бизнес-процессов и системный интегратор, входящий в группу Россельхозбанка, подтвердила совместимость своей Автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6 с российской СУБД Postgres Pro Enterprise компании Postgres Professional. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

После серии тестовых испытаний компания получила официальный сертификат Postgres Professional, который подтверждает корректную работу СУБД Postgres Pro Enterprise 15 и программного продукта АБС (автоматизированная банковская система) RS-Bank V.6. В рамках партнерства R-Style Softlab получила возможность предлагать клиентам комплексные проекты, включая развитие АБС, с лицензиями Postgres Pro на специальных ценовых условиях.

Руководитель проекта по импортозамещению RS-Bank V.6 Михаил Мальцев: «В рамках развития технологического сотрудничества компания получила партнерский статус ведущих отечественных разработчиков программного обеспечения и производителей оборудования, решения которых обеспечивают надежную поддержку всей бизнес-архитектуры организаций. Программный стек, состоящий из операционных систем семейства Astra Linux, СУБД Postgres Pro, офисного пакета Р7-Офис и АБС RS-Bank V.6, позволяет значительно повысить уровень защищенности ИТ-системы и данных, а также выполнить миграцию на российское ПО с соблюдением требований Федерального закона N187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры России».

Заместитель генерального директора, сооснователь Postgres Professional Иван Панченко: «Мы наблюдаем растущий интерес к разработкам отечественных вендоров. Нам важно развивать и поддерживать портфолио совместимых с Postgres Pro решений, которое на сегодняшний день насчитывает более 250 продуктов. Подтвержденная совместимость Postgres Pro Enterprise и RS-Bank V.6 от R-Style Softlab обеспечит высокий уровень надежности, производительности и масштабируемости — важное условие для работы высоконагруженных систем автоматизации банковской деятельности у крупных заказчиков».

RS-Bank V.6 — флагманский продукт компании R-Style Softlab.Мультиплатформенная АБС RS-Bank V.6 предназначена для автоматизации банковской деятельности и ориентирована на крупных многофилиальных заказчиков. Решение рассчитано на эксплуатацию при повышенных нагрузках и представляет собой набор модулей, отвечающих за различные направления деятельности банка: обслуживание клиентов, работу с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, кредитование и депозиты, выпуск отчетности и т.д. Преимущества RS-Bank V.6 — информационная защищенность и масштабируемость. Решение поддерживает открытый язык программирования R-Style Language (RSL), который позволяет программистам банка доработать систему под задачи заказчика.

R-Style Softlab оказывает услуги технологического развития и сопровождения цифровых финансовых продуктов более чем 60-ти российским банкам (включая банки топ-10), а также 8-ми крупным кредитным организациям СНГ. Программные продукты R-Style Softlab (автоматизированные банковские системы, системы дистанционного банковского обслуживания и аналитики, а также решения для работы на финансовых рынках и др.) обеспечивают бесперебойную работу практически каждого 5-го банка в России.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи в предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

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R-Style Softlab — российская ИT-компания, разработчик программного обеспечения для цифровизации бизнес-процессов. Компания основана в 1994 г. Компания предлагает как готовые решения для цифровизации организаций, так и индивидуальные ИT-проекты для кредитных организаций, страховых компаний, предприятий агросектора, государственных институтов и госкорпораций. Линейка продуктов компании включает решения для фронт-офиса, системы хранения и анализа данных, автоматизированные банковские системы и платформы для управления деятельностью на финансовых рынках, инструменты для взаимодействия с государственными информационными системами, а также продукты для цифровой трансформации бизнеса.

Postgres Professional — разработчик российской системы управления базами данных Postgres Pro. СУБД входит в Единый реестр российского программного обеспечения и выпускается в вариантах: Postgres Pro Standard, Postgres Pro Enterprise, Postgres Pro Shardman, их сертифицированные ФСТЭК версии. Специалисты компании оказывают поддержку полного цикла: аудит, помощь в миграции, техподдержку 24х7 и SLA, обучение, заказные разработки, сертификацию специалистов. По данным исследования ЦСР за 2022 г., компания возглавляет рейтинг российских разработчиков СУБД. Команда Postgres Professional также активно развивает свободно распространяемую СУБД PostgreSQL.