R-Style Softlab поможет банкам взаимодействовать в рамках «Цифрового профиля» с помощью RS-Connect

R-Style Softlab автоматизировала взаимодействие банков в рамках получения сведений о клиенте из «Цифрового профиля». С помощью модуля «RS-Connect. Цифровой профиль» кредитные организации с согласия клиента могут дистанционно получать информацию из его учетной записи в ЕСИА, а также из различных баз данных (ФНС, Росреестра, МВД, ПФР и др.). Данная функциональность предоставляет банкам следующие возможности: поддерживать актуальность клиентских данных; оптимизировать получение и проверку сведений по клиентам; сократить время обслуживания и согласования решений о выдаче кредита; увеличить онлайн-продажи благодаря автоматическому заполнению анкет.

«Цифровой профиль» содержит порядка 30 типов записей, в частности: паспортные данные, СНИЛС, ИНН, адрес регистрации и фактического проживания, контактные данные, сведения из ЕГР ЗАГС и др. Банки могут получить эту информацию только с согласия клиента, которое хранится в едином реестре цифровых согласий, а также при наличии у клиента подтвержденной учетной записи в ЕСИА.

Модуль «RS-Connect. Цифровой профиль» позволяет банкам: принимать запросы от смежных систем в части получения необходимых сведений о клиенте; отправлять запросы в ЕПГУ на получение сведений из «Цифрового профиля» клиента; запрашивать согласие клиента; получать запрошенные сведения (при наличии согласия клиента); отправлять полученную информацию в смежные системы.

Взаимодействие с «Цифровым профилем» ЕСИА при получении сведений о клиенте предполагается как через СМЭВ, так и через REST-сервисы.

«R-Style Softlab автоматизировала еще один формат взаимодействия банков с ГИС — в части обмена данными с «Цифровым профилем». Новый модуль позволяет банкам поддерживать актуальность данных по клиентам, а значит, улучшать качество предоставляемых услуг и повышать лояльность клиентов, — сказала Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab. — Имея корректные данные по клиенту, а также возможность быстро получить их в электронном виде, банки обеспечат клиентам более удобное дистанционное обслуживание без необходимости дополнительно предоставлять документы, сократят время оказания услуг».