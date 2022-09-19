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R-Style Softlab представила новый модуль в линейке RS-Connect

R-Style Softlab представила новый модуль в линейке RS-Connect, предназначенной для взаимодействия с государственными информационными системами, — «RS-Connect. Получение ИНН». Он позволяет банку получить ИНН клиента по его паспортным данным через СМЭВ 3, избавляя от необходимости предоставлять этот документ в бумажном виде.

Основные возможности модуля: получение запроса ИНН из систем банка через RS-Connect; отправка запроса в ФНС через СМЭВ 3; получение ответа от ФНС, возврат результата в системы банка.

«В настоящее время ИНН является важным документом и уникальным идентификатором человека, по которому банки могут получить информацию из государственных ведомств, например, что избавит клиента от предоставления различных справок и выписок в бумажном виде, — сказала Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank по развитию, R-Style Softlab. — Сервис СМЭВ 3 поможет банкам автоматически получать ИНН, причем как по одному клиенту, так и массово по клиентской базе. Это позволит улучшить качество предоставляемых услуг и повысить лояльность клиентов».

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