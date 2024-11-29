R-Style Softlab открыла исследовательскую лабораторию по тестированию ПО и оборудования

R-Style Softlab, компания-разработчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор, открыла исследовательскую лабораторию по тестированию ПО и оборудования.

Для оценки соответствия поставляемого оборудования или ПО требованиям заказчика, а также для оценки уровня технической поддержки вендоров была создана исследовательская лаборатория РСХБ-R-Style Softlab, где решения проверяются на тестовых стендах и в рабочей нагрузке.

Нагрузочные испытания позволяют оценить стабильность, скорость и масштабируемость систем при различных уровнях нагрузки. Этот этап важен для понимания пределов производительности оборудования и может помочь в выявлении узких мест в инфраструктуре, которые могут привести к сбоям или замедлению работы.

Серверное оборудование проходит обширное тестирование на соответствие требованиям производительности и надежности. Сервера российских производителей и СХД, используемые для размещения критически важных приложений и хранения данных, оценивают по таким параметрам, как скорость обработки запросов, стабильность работы под нагрузкой и время отклика.

Исследования клиентских устройств проводятся по более чем 20 параметрам, например, проверке подлежат разрешение экранов, производительность графических карт, доступность драйверов, устойчивость к сбоям.

Директор управления технологического развития R-Style Softlab Cтанислав Павелко сказал: «Исследовательская лаборатория — это не только возможность получить экспертную оценку и спрогнозировать успешность проектов цифровизации и импортозамещения, но также связующее звено между производителями и заказчиками, позволяющее в долгосрочной перспективе создавать более конкурентоспособные и надежные технологии и продукты».