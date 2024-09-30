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R-Style Softlab заключила партнерское соглашение с разработчиком ИИ-решений для бизнеса — компанией Dbrain

R-Style Softlab, компания-разработчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор заключила партнерское соглашение c российской компанией Dbrain (ООО «Дибрейн»), специализирующейся на ИИ-решениях для организации документооборота в банках и финансовых компаниях. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab .

Dbrain – компания-разработчик цифровых продуктов для структурирования массива документов, верификации подлинности клиентских сведений, а также распознавания данных с помощью нейросетей.

Так, решения Dbrain позволяют банкам перевести массив бумажной документации в структурированные данные, классифицировать представленные документы, проверить паспорт и другие документы клиента на подлинность и признаки цифрового вмешательства. Кроме этого, продукты Dbrain помогают проверить на схожесть представленные клиентом фотографии, а также проверить представленные документы по базам данных федеральных органов и реестров.

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Использование решений позволяет банкам ускорить выдачу кредитов, автоматизировать рутинные операции идентификации клиентов, в том числе нерезидентов России, автоматизировать работу с кадровыми документами, а также предоставить клиентам новые сервисы — быстрое сканирование платежных документов и карт для денежных переводов и распознавание рукописного текста.

Егор Москвин, директор по доходам Dbrain: «Обработка документов с помощью решений Dbrain происходит в закрытом контуре и исключает риски несанкционированного доступа. Наши цифровые продукты соответствуют стандартам безопасности и конфиденциальности и походят для работы с клиентской чувствительной информацией. Программно-аппаратные комплексы, на которых развернуто наше облачное решение, локализованы на территории России, что позволяет банкам вести сотрудничество в соответствии с выполнением требований регулятора. ПО внесено в реестр Минцифры».

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