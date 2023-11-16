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Импортонезависимость
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R-Style Softlab зарегистрировала платформу RS-Connect Pro в реестре российского ПО

Цифровая платформа для онлайн-взаимодействия с ГИС RS-Connect Pro компании R-Style Softlab зарегистрирована в реестре российского программного обеспечения.

Компания R-Style Softlab, разработчик программного обеспечения для финансовой сферы и системный интегратор, получила экспертное заключение совета по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о соответствии ПО RS-Connect Pro требованиям формирования и ведения единого реестра российского и евразийского программного обеспечения.

Платформа RS-Connect Pro — это готовый программный продукт для организации работы банков и других финансовых организаций. Модули платформы («коннекторы») позволяют компаниям организовать обмен информацией с различными государственными информационными системами, такими как ГИС ЖКХ, ГИС ГМП, ФССП, ФНС и другими.

«С помощью «коннекторов» RS-Connect Pro финансовые и другие организации могут передавать обязательные сведения или проверять клиентскую информацию по различным источникам. Например, проверять предоставленные клиентом сведения на корректность, включая паспортные данные, выписки из ПФР, ФНС. Важно, что теперь наша платформа переведена на импортозамещенный стек», — сказала заместитель директора департамента по развитию R-Style Softlab Анна Назарова. — Для электронного взаимодействия финансовых учреждений с государственными информационными системами платформенные решения, построенные по модульному принципу, являются наиболее оптимальными. Такой подход позволяет организации-заказчику в любой момент выбрать необходимую систему для информационного обмена».

Модули RS-Connect Pro позволяют банку обмениваться с госорганами различными видами информации. Например, получить ИНН клиента по его паспортным данным через СМЭВ, избавляя от необходимости предоставлять этот документ в бумажном виде, проверить паспорт по базе МВД, организовать проверку и актуализировать информацию по реестру Малого и среднего предпринимательства, получить выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП из ФНС, а также, с согласия клиента, получать сведения из цифрового профиля, хранящиеся в различных базах данных (ФНС, Росреестр, МВД, ПФР и др.), для обеспечения дистанционного взаимодействия клиентов с банком без необходимости дополнительного предоставления документов.

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Импортонезависимость

Автоматизация обмена информацией с ГИС помогает финансовым компаниям не только улучшить ведение бизнеса, но и позволяет предложить своим клиентам новые сервисы, такие как предоставление информации о задолженностях и начислениях, поиск и проверка контрагентов по различным базам и другие.

Линейка сервисов RS-Connect Pro является полностью импортозамещенной и работает на отечественном стеке технологий. Технические средства, обеспечивающие функционирование ПО, находятся на территории РФ, что позволяет использовать платформу с соблюдением требований о госзакупках и регулировании импортозамещения в ИТ-сфере.

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