Пенсионный фонд защитится с помощью «Касперского» и «Доктор Веб»

СФР закупит лицензий отечественного антивирусного ПО на 157 млн руб. В техническом задании фигурируют продукты ИБ-компаний «Лаборатория Касперского» и «Доктор Веб».



СФР закупит лицензий антивирусного ПО на 157 млн рублей

Как выяснил CNews, Фонд пенсионного и социального страхования России (СФР) закупит лицензий антивирусного программного обеспечения (ПО) сроком на один год от поставщиков «Лаборатория Касперского» и «Доктор Веб» на 157,9 млн руб.

Целью покупки является поддержка и защита конкретных подсистем ПФР: «Обеспечение информационной безопасности» автоматизированной информационной системы Социального фонда России (СФР) нового поколения, «Федеральный реестр инвалидов», «Технический центр мониторинга информационной безопасности».

Основанием для продления прав использования являются №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», №152-ФЗ «О персональных данных» и приказы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК России) №17 и №21.

Тендер был размещен на сайте госзакупок 28 декабря 2023 г. Участники могут подать заявки до 10 января 2024 г. Размещение закупки осуществил Фонд пенсионного и социального страхования России. 11 января 2024 г. будет определен поставщик.

Предмет закупки и требования к ПО

Согласно техническому заданию, будут закуплены Kaspersky Endpoint Security для бизнеса для защиты 159,8 тыс. рабочих станций и файловых серверов и Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред, для почтовых серверов и для интернет-шлюзов.

Касательно продукции «Доктор Веб», будут закуплены системы комплексной защиты Dr.Web Enterprise Security Suite, Dr. Web Server Security Suite и Dr. Web Mail Security Suite.

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Заказчик требует, чтобы ПО было обеспечено технической поддержкой правообладателя в течение срока использования.

В течение 30 рабочих дней исполнитель должен выполнить все обязательства по контракту.