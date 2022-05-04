«Госуслуги» начали передавать в ПФР заявления на выплаты на детей от 8 до 17 лет

С 1 мая 2022 г. «Госуслуги» начали передавать в ПФР заявления пользователей для оформления новых выплат на детей от 8 до 17 лет. Возможность заполнить и отправить заявление доступна на портале с 26 апреля 2022 г. , а с 1 мая 2022 г.— также при личном визите в МФЦ и клиентские службы ПФР. В настоящий момент заявки подали более 1 млн родителей — они уже автоматически отправлены в ПФР. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Для семей с детьми от 8 до 17 лет уже существует пособие, введенное в 2021 г., но его можно получить, только если ребенка воспитывает единственный родитель или были назначены алименты. Новая выплата, установленная указом президента с 1 мая 2022 г., предполагает следующие условия: у ребенка есть гражданство РФ и он живет в России;

ребенку уже исполнилось 8 лет, но еще не исполнилось 17; заявление подает один из родителей или законный представитель с гражданством России и постоянным проживанием в России; среднедушевой доход семьи — не более прожиточного минимума на душу населения в регионе. Учитываются доходы за 12 месяцев, предшествующих четырем месяцам до месяца обращения; имущество семьи не более установленного перечня; взрослые члены семьи в расчетном периоде имели доход или уважительную причину его отсутствия (статус безработного (учитывается период до шести месяцев), уход за ребенком до трех лет, беременность и т.д.).

Размер выплат рассчитывается индивидуально, исходя из дохода семьи, и составляет 50%, 70% или 100% регионального прожиточного минимума для детей.

Даже если родитель уже получает пособие на детей от 8 до 17 лет, он все равно может подать новое заявление. Если семейный доход снизился, выплаты могут быть пересмотрены в сторону увеличения, и тогда назначат новое пособие. В сторону уменьшения выплаты пересмотреть не могут, семья продолжит получать уже назначенное пособие.

«Портал Госуслуг позволяет удобно и быстро заполнить заявление онлайн, не посещая органы власти и не подготавливая дополнительные документы. Благодаря возможности оформить заявление заранее многие родители подали заявки до 1 мая и смогут не отвлекаться во время праздников», – сказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Качанов.

Большинство данных, необходимых для заполнения заявления, автоматически подтягивается в форму из личного кабинета на «Госуслугах». Нужно только проверить их актуальность.

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В форме указываются: паспортные данные; СНИЛС; адрес; телефон и почта; семейное положение; сведения о детях; дополнительная информация, которая может повлиять на оформление выплаты (например, сведения об уходе за нетрудоспособными лицами); способ получения выплаты (на счет в банке или через почтовое отделение).

В подавляющем большинстве случаев выплата назначается только по заявлению, без предоставления документов или справок. Иногда может потребоваться личный визит в ПФР. В таком случае список необходимых документов и адрес отделения, которое нужно посетить, будет указан в уведомлении.

Срок рассмотрения заявления – 10 рабочих дней. В некоторых случаях он может быть продлен до 30 дней, уведомление об этом придет в личный кабинет пользователю

Если будет принято положительное решение, деньги начнут перечислять в течение пяти рабочих после назначения выплаты.