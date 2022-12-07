Пенсионный фонд аврально закупает «железо» и ПО. За неделю потратит 600 миллионов

Пенсионный фонд закупает более 2 тыс. автоматизированных рабочих мест. Будущий исполнитель контракта должен успеть поставить все устройства за неделю. За это он сможет получить почти 300 млн руб. А общая сумма схожих по оперативности ИТ-тендеров ПФР за последнее время составила 636,6 млн руб.

АРМ для ПФР

Как выяснил CNews, Пенсионный фонд России (ПФР) закупает автоматизированные рабочие места (АРМ) для своих сотрудников в региональных подразделениях почти на 300 млн руб. Информацию об этом можно обнаружить на портале госзакупок.

Согласно тендерным документам, будущий исполнитель должен поставить 2284 устройства (130 тыс. за штуку). Частота процессоров должна быть не ниже 2,3 ГГц, то есть подразумевается использование исключительно импортных чипов. Предустановленная ОС должна быть включена в реестр российского ПО при Минцифры.

Сроки контракта

Примечательны в этой закупки сроки исполнения контракта. Согласно порталу госзакупок, тендер был опубликован 28 ноября 2022 г. в формате электронного аукциона. Максимальная цена контракта может составить 296,9 млн руб. Заявки принимались с 17:05 28 ноября до 9:00 6 декабря. Таким образом, на подачу заявок было отведено чуть более пяти рабочих дней.



ПФР закупает более двух тысяч АРМ

Итоги должны быть подведены 7 декабря. Согласно ч. 9 ст. 83.2 44-ФЗ, в электронных аукционах и конкурсах контракт можно заключить не ранее чем через 10 дней с даты размещения итогового протокола закупки. Таким образом, документ с поставщиком будет подписан не ранее 17 декабря.



Срок исполнения контракта обозначен 30 декабря 2022 г. При этом поставка АРМ должна быть осуществлена не позднее 27 декабря. Соответственно у будущего исполнителя остается семь рабочих дней на поставку АРМ.

В качестве места поставки товара указаны не сами региональные отделения (как часто бывает при поставках в рамках крупных госзакупок), а Москва — в здание ПФР на Сущевском валу. В техзадании отмечается, что «по согласованию с заказчиком допускается частичная отгрузка».



CNews ожидает от ПФР комментариев относительно сроков исполнения контракта и места поставки.

Не единственный случай

Это не единственная закупка ПФР с довольно сжатыми сроками. В частности, 28 ноября 2022 г. Пенсионный фонд опубликовал тендер на поставку серверного оборудования на 256,2 млн руб. Заявки на аукцион принимались до 6 декабря, подведение итогов — 7 декабря. Сроком исполнения контракта указано 30 декабря (срок поставки оборудования — 27 декабря). Место поставки идентично вышеупомянутому тендеру — Москва, Сущевский вал.

Также сейчас ПФР проводит схожую по оперативности закупку программного обеспечения. Так, 5 декабря 2022 г. фонд опубликовал тендер на поставку ПО и сертификатов его техподдержки. Максимальная цена контракта может составить 83,5 млн руб. На подачу заявок на аукцион отводится пять дней (принимаются до 13 декабря). Итоги также должны быть подведены на следующий день. Контракт должен быть исполнен до 30 декабря, но сроки предоставления прав на ПО и техподдержку ограничены 27 декабря.

Таким образом, сумма крупных оперативных закупок ПФР по линии ИТ за последнее время составила как минимум 636,6 млн руб.

