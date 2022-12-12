На скоростной закупке «железа» опытный участник уронил цену в 3,5 раза и сэкономил Пенсионному фонду 200 миллионов

Несмотря на крайне сжатые пятидневные сроки проведения закупки ПК Пенсионный фонд сумел сэкономить на ней 72% выделенного бюджета и планирует потратить сохраненные средства на тысячи дополнительных компьютеров. Просевший в цене «железа» подрядчик — молодая санкт-петербургская компания, регулярно прибегающая к демпингу в десятки процентов на госзакупках.

Многократная экономия для ПФР

Как выяснил CNews, Пенсионному фонду России (ПФР) удалось крайне эффективно распорядиться своим бюджетом на авральной закупке автоматизированных рабочих мест для своих территориальных органов.

При начальной стартовой цене контракта в 296,9 млн руб. победитель аукциона предложил осуществить поставку техники за 83,1 млн руб., снизив тем самым цену лота на 72% или в 3,6 раза. Таким образом, госзаказчик сохранил в своем базовом бюджете 213,8 млн руб.

Как следует из проекта контракта с будущим поставщиком, в реальности ПФР решил потратить на «железо» все деньги, просто за ту же сумму он сможет заказать не 2284 ПК, а на 5873 больше — 7057 штуки.

Упомянутым победителем стала зарегистрированная в Санкт-Петербурге компания «Ленмедтехнология», позиционирующая себя в качестве «высокоразвитого системного интегратора». Конкуренцию на торгах ей безуспешно попытались составить шесть компаний, чьи названия в публичных документах не представлены. Еще одна неназванная организация свою заявку с тендера отозвала.

Пенсионный фонд на закупке ПК сэкономил сотни миллионов, которые направил на приобретение тысяч дополнительных ПК

Примечательно, что не только победитель счел для себя возможным взяться поставить товар по очень сниженной цене. Заявка участника, занявшая второе место, содержит предложение в 84,6 млн руб. Третье место — 100,9 млн руб. Четвертое — 121,7 млн руб.

Сама закупка проходила в сжатые сроки: заявки от участников принимались чуть дольше пяти рабочих дней. У победителя на поставку оборудования будет семь рабочих дней.

Редакцию CNews ожидает от ПФР комментариев относительно того, что могло стать причиной столь серьезного расхождения между стартовой ценой закупаемых серверов и уровнем реальных предложений целого ряда поставщиков.

Бизнес-успехи победителя

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Ленмедтехнология» было зарегистрировано 15 ноября 2011 г. Единственным учредителем и гендиректором организации на данный момент выступает Александр Казарцев. Реестровые записи о нем появились в июле 2021 г.

Как показывает база «Контур.фокуса», в предыдущие годы у компании были очень посредственные показатели выручки и прибыли. Все изменилось именно в 2021 г. По его итогам выручка компании выросла в сотни раз до 281,9 млн руб. Чистая прибыль оказалась на уровне 3,2 млн руб.

Первые госконтракты «Ленмедтехнологии» относятся к августу 2021 г. С тех пор, как показывает «Контур.фокус», их успело набраться 112 штук на общую сумму в 1,1 млрд руб.

Демпинг как манера конкуренции

Анализ сайта госзакупок показывает, что «Ленмедтехнология» за единственным исключением участвует только в гостендерах, проводимых в формате аукциона, то есть в закупках, в которых единственным критерием определения победителя является цена предложения.

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Прибегать в своей практике к существенному «демпингу» (снижению цены лота на десятки процентов) компания стала почти сразу — с осени 2021 г. До падения свыше 50% она доходила не менее 17 раз.

Рекорд в процентном отношении ею был поставлен на тендере Управления капитального строительства Рязанской области на поставку серверов для Областного клинического онкологического диспансера в Рязани. При стартовой цене лота в 6,2 млн руб. «Ленмедтехнология» просела до 1,18 млн руб., то есть на 81% или в пять с лишним раз.

Редакция CNews ожидает комментариев от «Ленмедтехнологии» относительно того, что именно позволяет компании прибегать к столь значительному снижению начальных цен в «железных» тендерах.

Что именно закупает ПФР

Как ранее писал CNews, рассматриваемая здесь закупка была сформирована для проведения в предельно сжатые сроки. Заявки от претендентов принимались с 17:05 28 ноября до 9:00 6 декабря 2022 г. Таким образом, на подачу предложений было отведено чуть более пяти рабочих дней. Подведение итогов было намечено на 7 декабря. Согласно ч. 9 ст. 83.2 44-ФЗ, в электронных аукционах и конкурсах контракт можно заключить не ранее чем через 10 дней с даты размещения итогового протокола закупки. Таким образом, документ с поставщиком будет подписан не ранее 17 декабря.



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Срок исполнения контракта обозначен 30 декабря 2022 г. При этом поставка ПК должна быть осуществлена не позднее 27 декабря. Соответственно у исполнителя на поставку останется семь рабочих дней.

Согласно тендерным документам, исполнитель должен передать ПФР комплекты из системных блоков с монитором, клавиатурой и мышью. Частота процессоров в ПК должна быть не ниже 2,3 ГГц, то есть подразумевается использование исключительно импортных чипов. Предустановленная ОС должна быть включена в реестр российского ПО при Минцифры.



При заявленной «Ленмедтехнологией» цене предложения сумма, приходящаяся на один ПК, составит 36,4 тыс. руб.

Из опубликованного на сайте госзакупок проекта контракта можно заключить, что поставщик намерен передать заказчику компьютеры марки «Гравитон АП51И» российской компании 3Logic.